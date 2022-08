Mobilità, via libera a oltre 456 milioni di euro per tram e metro C

Oltre 456 milioni di euro per potenziare il trasporto rapido di massa di cittadini romani e turisti, soprattutto in vista del Giubileo del 2025. I fondi arrivano dal Mims, il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e il loro impiego è stabilito all'interno di due schemi di convenzione che la giunta Gualtieri ha approvato con altrettante delibere.

Dal tram sulla Togliatti al collegamento Tiburtina-Verano

Una pioggia di soldi che, innanzitutto, permetteranno al Campidoglo di acquisire 40 nuovi tram che nello specifico costeranno 159 milioni. Con altri 184 milioni verrà realizzata la tranvia sulla Palmiro Togliatti, progetto per il quale non sarà necessario chiedere la Valutazione di impatto ambientale, permettendo di risparmiare 6 mesi di tempo per la realizzazione. Altri 23 mioni e mezzo di euro saranno destinati a un altro tram, quello che dalla stazione Tiburtina porterà a piazzale Verano. A marzo scorso l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, intervenendo in una commissione del II municipio sul restyling della stazione, aveva annunciato l'intenzione di concludere l'opera per dicembre 2024.

Metro C: 90 milioni di euro per la prosecuzione

Nel secondo schema di convenzione c'è la prosecuzione della Metro C, con oltre 90 milioni di euro stanziati per realizzare i due cunicoli di collegamento tra le gallerie di linea e per la variante Clivo di Acilio in zona Fori Imperiali della tratta T3, oltre alla fornitura di 6 nuovi treni e la realizzazione delle opere per l'adeguamento alle norme di sicurezza e antincendio nel nodo linea A-linea C a San Giovanni.

La soddisfazione dell'assessore Patanè

"Ringraziamo il ministro Enrico Giovannini e tutto il Governo per il lavoro prezioso con il quale abbiamo definito queste convenzioni - ha commentato Patanè - con le quali compiamo un ulteriore passo in avanti nel percorso amministrativo che riguarda la realizzazione delle nuove tranvie giubilari, la prosecuzione della Linea C e l'acquisto di nuovi convogli". "Per quanto riguarda in particolare le nuove tranvie - prosegue l'assessore -, dopo lo snellimento dell'iter per tre delle quattro opere previste, con l'approvazione dello schema di convenzione con il ministero otteniamo le risorse necessarie per l'acquisto di quaranta nuovi tram e per la realizzazione di due delle quattro nuove linee previste".

Il sindaco Gualtieri: "Un passo avanti verso il Giubileo"

“Con oltre 456 milioni di risorse destinate all’acquisto di nuovi tram, alla realizzazione della tranvia Palmiro Togliatti e di quella Verano-Tiburtina e al prolungamento della linea C - le parole del Sindaco - compiamo un passo in avanti fondamentale nel percorso verso il Giubileo e per dotare finalmente Roma di una rete di trasporto pubblico all’altezza di una grande Capitale europea. Vogliamo realizzare una vera rivoluzione della mobilità, per ricucire le distanze tra i quartieri, rendere più semplice la vita delle romane e dei romani e rendere la nostra città più verde e sostenibile, con meno auto e meno inquinanti".