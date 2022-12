Accoglienza minori, l'emergenza allarma i sindacati che strigliano il Comune

Ragazzini accampati nelle celle dei commissariati, agenti distolti dal lavoro di pattugliamento del territorio per fare i "baby sitter", situazioni di disagio che perdurano giorni prima che una struttura si renda disponibile: è questa la condizione in cui Roma gestisce l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Da qui la strigliata della Silp Cgil, il sindacato di polizia, a Gualtieri: "Urge un protocollo con la Questura".

A Roma non ci sono strutture sufficienti per accogliere minori

"Le strutture a loro dedicate sono quasi sature". Lo aveva detto l'assessora alle politiche sociali e della salute capitolina, Barbara Funari, in seguito alle polemiche di un altro sindacato di polizia, il Mosap, che denunciava la trasformazione di molti agenti in "baby sitter" per assistere i minori che restano una o più notti in commissariato non potendo andare altrove. L'assessora aveva poi aggiunto di essere impegnata "in sinergia con la prefettura per ampliare l'offerta di accoglienza a loro destinata, da quando non ci sono più le strutture di transito". Una situazione che anche la Cgil ha deciso di mettere nel mirino.

Silp Cgil: "Prassi inaccettabile quella di doverli sfamare nei commissariati"

"Una prassi inaccettabile che si consuma da anni - hanno dichiarato in una nota quelli della Silp, il sindacato dei lavoratori di polizia - quella di minori non accompagnati, perlopiù extracomunitari senza documenti e senza dimora, custoditi e sfamati a volte per giorni grazie alla solidarietà delle donne e degli uomini in divisa".

La richiesta: "Un protocollo urgente tra Comune e Questura"

"Il Comune di Roma - prosegue la nota - ha l'obbligo giuridico di assistere tempestivamente e provvedere a ospitare in centri di accoglienza adeguati questi minori, spesso bambini o poco più, fino a quando il Tribunale dei Minori non si pronunci al riguardo. Poi l'appello rivolto al sindaco Roberto Gualtieri e all'assessora, non Funari ma Monica Lucarelli, che da pochi mesi si occupa anche di sicurezza: "Chiediamo il loro intervento urgente - concludono -. È necessario stabilire un protocollo operativo fra Comune e Questura, individuando un numero sufficiente di strutture di accoglienza dove poter accompagnare i minori rinvenuti, senza dover incappare in inaccettabili procedure burocratiche".