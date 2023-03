Negozi di souvenir e minimarket: il municipio ha deciso di fermare l’invasione

Minimarket, negozi di souvenir, pizzerie al taglio. Il centro ne risulta invaso al punto d’aver spinto l’amministrazione a correre ai ripari. Il numero di attività di questo genere, è stato infatti contingentato e da alcuni anni, non è possibile aprirne di analoghe nelle strade di rioni come Trastevere, Monti, Celio. Un divieto che l’amministrazione di prossimità vuole estendere a tutto il territorio.

Il regolamento attuale

Il proliferare di quegli esercizi commerciali definiti “di vicinato”, insieme ai “laboratori alimentari” ed ai negozi ad uso e consumo dei soli turisti, è normato nella cosiddetta zona Unesco. Non lo è però in altri territori che come Prati, Trionfale ed il quartiere della Vittoria, facevano parte dell’ex XVII municipio. “Eppure – si legge in un provvedimento recentemente approvato dal municipio – negli ultimi anni anche questi quartieri hanno visto aprire un numero sempre maggiore di negozi” come quelli descritti.

Estendere i divieti a tutto il territorio

“Il comune sta lavorando al nuovo regolamento del commercio che, auspichiamo, sia pronto a breve. Nel frattempo chiediamo la modifica della delibera 49 del 2019, relativamente all’articolo in cui circoscrive alla sola zona Unesco il divieto d’ apertura di nuovi alimentari, di nuove attività di somministrazioni e di altri negozi di souvenir – ha spiegato il presidente della commissione municipale commercio Sergio Grazioli – abbiamo proposto di estendere il divieto valido anche agli altri quartieri del municipio”.

Questo divieto, oggi valido per il solo centro, “scade il 31 maggio, quindi innanzitutto abbiamo di prorogarlo fino a quando non sia pronto ed approvato il nuovo regolamento capitolino” ha sottolineato il presidente della commissione commercio.

La creazione degli ambiti

L’attuale delibera, se da una parte vieta l’apertura di quelle attività commerciali che hanno saturato il territorio, ne consente tuttavia il trasferimento. E questo è un ulteriore aspetto su cui, il municipio I, chiede di intervenire. “Oggi è possibile spostare la licenza ottenuta in un rione del centro, in un altro purchè sia sempre nell’ambito del sito Unesco. Ma il sito Unesco è enorme – ha commentato il consigliere Grazioli – e quindi bisogna intervenire in maniera più specifica”. Il rischio infatti è che i titolari delle attività già presenti, decidano di concentrarsi in pochi quartieri, magari quelli a maggiore vocazione turistica e, pertanto, già saturi.

La saturazione commerciale di tutti i territori

Per contrastare l’invasione di negozi di souvenir, minimarket e gelaterie, il municipio ha proposto un’altra modifica al regolamento. “Abbiamo proposto d’istituire degli “ambiti”, il cui perimetro va deciso insieme al campidoglio ma che potrebbe ricalcare quello dei singoli rioni, in modo che si abbia maggiore contezza di quali sono gli indici di saturazione di ciascuna area” ha spiegato il presidente della commissione commercio. Tale iniziativa verrebbe estesa anche al restante territorio, quello cioè che si trova fuori dalla zona Unesco. Avere una mappatura puntuale del livello di saturazione d’ogni zona, ha spiegato il consigliere, permetterebbe “una gestione più ordinata del territorio”.

Le tre proposte fatte al Comune

Sono quindi tre le richieste che, “per favorire un commercio di qualità”, l’amministrazione municipale ha avanzato: la proroga degli attuali divieti, il loro ampliamento nelle zone meno centrali e l’istituzione dei cosiddetti ambiti. Al Campidoglio il compito di valutare le proposte che, il municipio I, ha messo sul tavolo per migliorare l’appeal commerciale del proprio territorio.