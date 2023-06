"No alla parata pornografica". Gli estremisti cattolici contro il Roma Pride 2023

C'è chi critica la Regione Lazio per aver concesso il patrocinio istituzionale al Roma Pride 2023 (patrocinio poi ritirato) e chi affigge manifesti di protesta lungo il percorso del corteo in programma a partire dalle 15 di oggi, sabato 10 giugno. Se nel primo caso il riferimento è agli ultracattolici antiabortisti di Pro Vita & Famiglia di Maria Rachele Ruiu e Jacopo Coghe, il "blitz" nella notte tra venerdì e sabato è firmato da Militia Christi, organizzazione politica cattolica di estrema destra. Per loro il Pride è "pornografico" ed è "l'epicentro propagandistico dell'ideologia Lgbtq".

Manifesti contro il Roma Pride 2023 a via Merulana

Lungo i muri di via Merulana, una delle strade che vedrà sfilare il colorato corteo del Roma Pride 2023 dalle 15 di sabato 10 giugno, Militia Christi la scorsa notte ha affisso alcuni manifesti in contrasto all'evento: "Giù le mani dai bambini che hanno sempre il diritto ad un padre e a una madre - si legge nel comunicato che rivendica l'azione - . Vergogna a Roberto Gualtieri e all'amministrazione comunale per il patrocinio al Roma Pride!".

La citazione (parziale) di Papa Wojtyla

Militia Christi e la Rete dei Patrioti - che in queste settimane stanno organizzando delle "ronde" notturne pacifiche in diverse città italiane - sui manifesti affissi a via Merulana hanno deciso di raffigurare un'immagine di Papa Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla e una breve citazione dal discorso che fece durante l'Angelus del 9 luglio 2000, in pieno Giubileo: "A nome della Chiesa di Roma - diceva Wojtyla 23 anni fa in seguito alla settima edizione del Gay Pride - non posso non esprimere amarezza per l'affronto recato al Grande Giubileo dell'Anno Duemila e per l'offesa ai valori cristiani di una Città che è tanto cara al cuore dei cattolici di tutto il mondo".

L'altra metà del discorso di 23 anni fa

"La Chiesa - diceva il Papa - non può tacere la verità, perché verrebbe meno alla fedeltà verso Dio Creatore e non aiuterebbe a discernere ciò che è bene da ciò che è male. Gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale - spiegava il Santo Padre polacco ai fedeli riuniti in piazza San Pietro, che però aggiungeva citando il Catechismo - . Un numero non trascurabile di uomini e di donne presenta tendenze omosessuali (...). Questa inclinazione, oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione".