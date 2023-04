Il Centro Astalli e i migranti: 10mila assistiti e 46mila pasti distribuiti solo nel 2022

Diecimila migranti assistiti solo a Roma, oltre il 50% del totale nazionale intercettato. Il Centro Astalli ha dato i numeri delle sue attività nel corso del 2022 davanti al sindaco Roberto Gualtieri, al teatro Argentina, tramite un report che dipinge un quadro ben preciso del fenomeno a livello nazionale e cittadino.

Il Centro Astalli ha assistito 10mila migranti a Roma nel 2022

Il Centro Astalli è la sede italiana del Jesuit Refugee Service e dal 1981 si occupa di accogliere, servire, accompagnare e difendere i diritti di chi scappa dal proprio Paese per fame, guerra e motivi politici. Solo nel 2022, come ha riferito il presidente nazionale padre Camillo Ripamonti, sono stati circa 10.000 i migranti assistiti nella Capitale: il 55% del totale nazionale.

Boom di accessi nell'ambulatorio: 8.000 in un anno

Tra le attività messe in campo dal Centro Astalli, oltre alla distribuzione di pasti (oltre 46.000 in un anno a Roma), c'è anche la scuola di italiano in via Astalli 13, aperta da vent'anni a due passi da largo di Torre Argentina e dal Campidoglio: 1.300 persone hanno frequentato le lezioni, un boom rispetto al 2021 quando - secondo i dati pubblicati sul sito dell'organizzazione di volontariato - erano stati in 176 a presentarsi. E ancora: 8.000 visite ambulatoriali erogate, 7.000 farmaci distribuiti. Anche sul fronte sanitario l'incremento è stato enorme: nel 2021 gli accessi all'ambulatorio furono 1.634, il 50% dei quali provenienti da Somalia e Afghanistan.

Chi sono i migranti: giovani uomini per lo più africani

Ma chi viene assistito nei centri Astalli? Quasi 9 su 10 sono uomini, provenienti per la maggior parte dal continente africano: Somalia, Eritrea, Nigeria, Mali, Costa d'Avorio, Senegal e Sudan i Paesi più rappresentati. Ma molti arrivano anche da Siria, Iraq e Afghanistan. La quasi totalità degli assistiti è compresa tra i 18 e i 39 anni. Da febbraio 2022 si sono iniziati ad aggiungere anche i cittadini ucraini in fuga dalle bombe e dai razzi russi: "È urgente - ha commentato padre Ripamonti - creare percorsi personalizzati e riportare al centro le persone, che non possono essere trattate come un peso. Bisogna sistematizzare con continuità le vie legali d'ingresso. Ma questo è un compito che gli Stati non possono delegare alla società civile. Inoltre è necessario intervenire sul tema dell'abitare. La casa per i rifugiati è una vera e propria emergenza".

Gualtieri: "Roma città aperta e accogliente"

"Il Centro Astalli svolge davvero un lavoro straordinario - ha commentato Gualtieri - e questo rapporto ci dà alcuni spunti di riflessione. Roma è una città molto aperta e accogliente, in questi ultimi anni in particolare nei confronti del dramma dei rifugiati ucraini, che ha posto sotto pressione le nostre strutture di accoglienza. È stata un'esperienza positiva, nel dramma, perché abbiano dimostrato una capacità di accoglienza importante. In questi anni siamo passati da 1.380 posti del circuito di accoglienza dei migranti a 1.682. Ma il nostro impegno è quello di integrare sempre di più i percorsi di accoglienza in una strategia di inclusività".