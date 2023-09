Migliorare il rapporto con il pubblico e con i dipendenti: ecco il progetto del dipartimento Casa e Patrimonio

Per la prima volta in Italia un’amministrazione pubblica si affida ad una azienda esterna per migliorare il benessere dei suoi dipendenti. A fare questa scelta è il Dipartimento per la valorizzazione del Patrimonio e delle politiche abitative, che si è affidato alla Great Place to Work per identificare e correggere i propri punti critici, col doppio fine di perfezionare la propria macchina e offrire un servizio di maggiore qualità alla cittadinanza.

Appena due anni fa il Dipartimento riceveva ancora i suoi utenti sulle scale del palazzo, costringendoli a lunghe attese che potevano farsi ancora più gravose in caso di condizioni meteorologiche poco favorevoli. Da allora è iniziato un processo di rinnovamento che ha portato nel 2022 all’apertura del tanto atteso sportello di accoglienza, inaugurato dall’assessore Tobia Zevi e dal sindaco Roberto Gualtieri, che prosegue oggi con l’inizio del percorso guidato da un brand internazionale che vanta più di trecento clienti.

“Io credo moltissimo in questo lavoro”, ha affermato Zevi all’incontro di presentazione del progetto, “a tal punto da spingere tutti noi a fare qualcosa che non accade mai nella pubblica amministrazione, ovvero evitare di inseguire le sole emergenze”. Il Dipartimento accoglie ogni anno circa 10mila persone, molte delle quali si trovano a fronteggiare complesse situazioni di fragilità abitativa, alle quali è necessario fornire un servizio efficiente ed accogliente. Talvolta il personale non è nemmeno sufficiente a far fronte alla domanda, ma non potendo sopperire a tagli economici, l’unica arma disponibile resta l’ottimizzazione delle risorse disponibili. “La sfida maggiore”, racconta il presidente della GPTW Beniamino Bedusa, “sarà capire col dipartimento quali sono le sue priorità e riuscire poi ad agire entro i suoi limiti strutturali, sapendo cioè di non poter andare ad agire su variabili come contratti, orari e numero dei dipendenti”.

L’azienda procederà dunque ad effettuare un’analisi qualitativa e quantitativa dei bisogni incentrata sullo studio delle esigenze strategiche e operative dell’organizzazione, sottoponendo questionari anonimi ai dipendenti. I risultati verranno poi messi a confronto coi parametri di un vasto bacino di realtà d’impresa al fine di valutare serenità del personale, prestazioni e possibilità di miglioramento. Oltre a questo sono previsti workshop, la stesura di linee guida derivanti dai feedback degli impiegati stessi, ridefinizione degli spazi e attività di monitoraggio. Il lavoro sinergico fra le due realtà, inaugurato a piazza Da Verrezzano quest’oggi, avrà una durata di sei mesi e si concluderà a gennaio.

Tommaso Antonucci, direttore del dipartimento, fa il punto. “Noi abbiamo sedici servizi, che a breve saranno diciotto, e sei convenzioni in partenza: questa squadra ha dietro duecentoquattordici dipendenti che svolgono lavori importanti. E ne deriva una grande responsabilità. Ora è il momento di ripensare al nostro lavoro, non facendo riferimento a processi già sedimentati ma ragionando per nuovi progetti di lungo respiro”.