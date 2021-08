Michetti sul Covid: “Io vaccinato, ma rispetto chi fa scelta diversa”

Bisogna vaccinarsi oppure no? E’ questa la domanda che comincia a prendere quota anche nel dibattito politico tra i candidati alla fascia tricolore.

I vaccini ed i candidati in Campidoglio

Carlo Calenda è un fautore dei vaccini, la Sindaca, stuzzicata dal leader di Azione, non lo ha fatto. Ma solo perchè, ha reso noto il Campidoglio, Virginia Raggi ha ancora gli anticorpi alti. Roberto Gualtieri, a metà luglio, aveva dichiarato con un Tweet che “È da irresponsabili mettere a rischio la salute dei cittadini, strizzando l’occhio ai #novax per racimolare voti” e quindi “Per impedire il contagio ed evitare nuove chiusure - aveva aggiunto il candidato di centrosinistra - è essenziale vaccinarsi”.

Rispetto per i novax

Ed Enrico Michetti cosa ne pensa? Il candidato del centrodestra ha affrontato la questione nel corso di un’intervista andata in onda a “L’aria che tira” su La7. “Io mi sono vaccinato con consapevolezza ma rispetto l'idea di chiunque la pensi in maniera diversa da me. Penso che in tutti questi provvedimenti vada bilanciato il diritto alla salute e al lavoro.

E' un equilibrio che deve trovare il Governo, è sua responsabilità. Se lo fa il governo è chiaro che la devo condividere perché hanno una cabina di regia e probabilmente ritengono che ci sia un rischio ma rispetto anche chi ritiene di pensarla in maniera diversa e non si vaccina perché è diritto di ognuno decidere della propria vita”.

La posizione di Enrico Michetti

L’appello a vaccinarsi va quindi fatto, come Calenda e Gualtieri, oppure no? “Io sono un giurista - ha ricordato Michetti - invitare qualcuno alla somministrazione di un farmaco di cui non conosco nulla sarebbe superficiale. Io posso dare il mio esempio, mi sono vaccinato e ho il green pass ma non è serio che parli dei calcoli del cemento armato”.