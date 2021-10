Michetti chi? Quello che ha cancellato la destra a Roma con l'aiuto di Giorgia Meloni

“Il candidato sindaco dovrebbe essere un tal professor Michetti, dicono uno bravo ma non lo conosco”. Così già nel mese di maggio una fonte affidabile all’interno del centrodestra ci anticipava il nome di colui che avrebbe corso per il Campidoglio. Dubbi e tante perplessità.

E a mesi di distanza Michetti è rimasto il ‘Michetti chi?’ dei manifesti elettorali. Non solo per i romani chiamati alle urne con più della metà che hanno preferito rimanere a casa. L’avvocato amministrativista, tra candidati improponibili, fughe dai confronti, dichiarazioni controverse e un'idea di città davvero poco chiara, non ha mai convinto pienamente nemmeno i suoi. E non solo per la scarsa notorietà. Sono mancati il legame e la conoscenza del territorio.

Meloni si è dimenticata dei quartieri di Roma e di tutto quell’esercito di militanti e politici che portano alta la bandiera del centrodestra dal centro alle periferie. Non c’è stata la valorizzazione di tutta quella classe politica da anni attiva e al lavoro sui territori. Preparata e apprezzata. Poco ascoltata nelle scelte di vertice: in molti, e non lo hanno nascosto nei giorni d’estate in cui si sono susseguiti i tavoli per indicare il candidato sindaco, avrebbero voluto un uomo o una donna di punta “con una storia politica chiara”. Soprattutto a Roma. I big però, dalla stessa Meloni a Rampelli, si sono defilati: più proiettati a rimanere sullo scenario nazionale.

Così il profilo civico, scelto dalla Meloni e di cui la leader di Fratelli d’Italia si è già pentita, ha offuscato le forze del centrodestra. Ha trascinato a fondo anche i municipi. Su quindici solo il VI le Torri non si è tinto di rosso. Negli altri i vantaggi del primo turno sono stati tutti ribaltati. Hanno pesato sì l’astensionismo (ma a chi spetta convincere gli elettori?) ma anche un totale scollamento con i militanti, i luogotenenti dei territori.

Hanno prevalso i giochi di potere e le prove di forza all’interno di una coalizione lacerata, in cui coesione e unità sono solo nei proclami. Elettori disorientati, a Roma sovrastati dalle manovre “di palazzo” tra candidati spostati come pedine da un territorio all’altro, come Pietrangelo Massaro in XII, o lanciati nella mischia solo per non perdere nemmeno una casella nello scacchiere dei municipi come Domenico Naso in XIV. Candidato presidente con nessuna esperienza politica o radicamento sul territorio mentre i consiglieri municipali storici sono rimasti alla finestra a guardare: scalpitando per una chance loro negata nel nome di una spartizione della città che ha guardato davvero poco a merito e storia.

Il candidato sindaco scelto dalla Meloni ha fatto il resto: l’effetto traino non c’è stato, anzi. Perchè non conta essere il main sponsor di qualcuno: a Roma i nomi, l'impegno e le battaglie sui territori contano ancora. Anche se sei Giorgia Meloni non basta scegliere un “mr. Wolf” qualunque per vincere.