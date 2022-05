Insulti sessisti alla consigliera Michela Cicculli. Gualtieri: "Offese inaccettabili"

Insulti sessisti ricevuti su whatsapp da un numero sconosciuto, mentre viaggiava in direzione Rimini per Oltre l'Adunata, l'incontro pubblico organizzato dopo il caso delle presunte molestie avvenute nel corso del raduno degli alpini nella città romagnola. È successo alla presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale, consigliera di Sinistra civica ecologista Michela Cicculli, che ha postato direttamente gli screenshot sulla sua pagina Facebook per rendere noti i fatti (vedi in basso).

La denuncia sui social

"Sono in viaggio verso Rimini per Oltre l'Adunata - Incontro Pubblico, dopo i fatti accaduti nei giorni del raduno degli alpini. Ieri ho ricevuto da uno sconosciuto, in possesso non si sa come del mio numero di telefono, i messaggi di cui pubblico lo screenshot. "Quando la mascolinità tossica ha agito indisturbata come normale e diffusa espressione di virilità e numerose e ripetute molestie sono state agite da tanti uomini (non uno) contro donne e ragazze minacciate, toccate, inseguite per strada. 'Giù le mani dagli Alpini. Attaccati al mio ca**'. E altro ancora, mi ha scritto. Un chiaro esempio di discorso d'odio e misogino, figlio della cultura in cui cresciamo e da cui siamo tutte e tutti tenuti a prendere le distanze". L'intenzione di Cicculli è quella di rivolgersi alle forze dell'ordine. "Lo denunceró nelle prossime ore per tutelare me e le altre, racconterò perché anche questa è violenza, dirò che dobbiamo cambiare rotta perché non vogliamo più sentire parole che minimizzano la violenza di genere".

La solidarietà a Cicculli

Immediata la solidarietà in Campidoglio. Il sindaco Gualtieri si è fatto sentire su Twitter, parlando di "inaccettabili offese sessiste che ha ricevuto sul suo telefono personale. Forza Michela, Siamo al tuo fianco per la difesa dei diritti di tutte e di tutti". Idem il governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti in una nota stampa: "Bene fa Michela a denunciare l'autore di queste molestie vergognose che stanno diventando una pratica dilagante e insopportabile". Parole di solidarietà poi sono state espresse da tutto il gruppo del partito democratico capitolino. "Dobbiamo reagire tutti insieme contro un clima cupo d'odio che avvelena questo tempo e che, come sempre, punta a colpire chi sostiene i diritti delle donne, la libertà, o a intimidire chi denuncia abusi e molestie. "La nostra battaglia, solidale, per il rispetto delle libertà, della parità di genere e dei diritti civili proseguirà. Più forte di prima".