Blitz al Senato, consigliera capitolina si schiera con gli ambientalisti

Non tutti danno addosso agli ambientalisti di Ultima Generazione che lunedì 2 gennaio hanno imbrattato ("con vernice lavabile", fanno sapere gli attivisti) la facciata del Senato a piazza Madama. Dall'assemblea capitolina arriva una voce di sostegno e solidarietà: è quella di Michela Cicculli, consigliera di Sinistra Civica Ecologista.

La solidarietà agli ambientalisti della consigliera di sinistra

L'azione dell'organizzazione che da mesi riempie le cronache con atti dimostrativi e proteste non violente, dal blocco del traffico sul Raccordo alla vernice sulle sedi di partito e delle istituzioni, è costata l'arresto a tre attivisti e la denuncia a piede libero per altri due. I primi oggi, 3 gennaio, sono a piazzale Clodio per il processo per direttissima a loro carico. Cicculli, ex assessora dell'VIII municipio e con l'elezione in aula Giulio Cesare diventata anche presidente della commissione pari opportunità, va controcorrente rispetto alle condanne politiche, arrivate quasi esclusivamente da esponenti di centrodestra: "Sono ragazze e ragazzi che reclamano un futuro con gesti di protesta dimostrativi e non vuolenti e devono trovare ascolto".

"Difendono un ideale e il futuro di tutte e tutti noi"

Per la consigliera "oltre a difendere un ideale - prosegue - difendono il futuro di tutte e tutti noi e quindi le stesse istituzioni democratiche che simbolicamente chiamano in causa". Ultima Generazione intorno alle 8 del 2 gennaio ha imbrattato il portone e parte del muro della facciata di Palazzo Madama, aspettando poi l'intervento (immediato, data la sensibilità della sede istituzionale) delle forze dell'ordine. "Il gesto sulla facciata del Senato è un grido di allarme disperato - prosegue Cicculli - per richiamare le istituzioni alle loro responsabilità, le stesse che invece si scagliano con reazioni indignate come quella di Meloni o La Russa che parlano di oltraggio o di offesa alle istituzioni. Svegliamoci non c'è più tempo per andare contro il futuro! Esprimo il mio sostegno a Laura, Alessandro e Davide che sono processati in queste ore a piazzale Clodio".

L'ex senatrice Pd: "Vengano ricevuti"

Condanna il gesto ma non le ragioni l'ex senatrice Pd Monica Cirinnà, non rieletta alle ultime politiche del 25 settembre: "Le ragioni della disobbedienza civile di Ultima Generazione sono tutte condivisibili - ha commentato in un tweet - non lo è lo sfregio al Senato evidentemente visto come luogo che non ascolta e non risponde. Purtroppo non ne faccio più parte, ma se così fosse chiederei subito che l'associazione fosse ricevuta".