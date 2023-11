Mezzo milione per evitare gli allagamenti. Il municipio approva il progetto per via Fiumalbo

Serve più di mezzo milione di euro per evitare che, via Fiumalbo, venga sommersa d’acqua. E’ questa la cifra che, lo studio di fattibilità appena approvato dal municipio X, prevede d’impiegare per risolvere un annoso problema.

Gli allagamenti che bloccano l'accesso al quartiere

Via Fiumalbo è una strada che consente, agli abitanti di Giardino di Roma, di poter accedere al proprio quartiere dalla via Ostiense. In alternativa i residenti possono percorrere via di Malafede una strada con una corsia per senso di marcia che però è molto trafficata in quanto mette in comunicazione la via Ostiense con la via Cristoforo Colombo. Percorrere via Fiumalbo, dopo le giornate di pioggia, può rivelarsi un’impresa estremamente avventurosa perché la strada si trova ad una quota più bassa della vicina Ostiense e, formando una conca, tende a riempirsi d’acqua.

I furti che hanno danneggiato le idrovore

Per risolvere il problema idrogeologico che caratterizza via Fiumalbo esistono delle idrovore che, però, negli anni sono state ripetutamente saccheggiate. Così è accaduto ad esempio, nell’inverno del 2022. In quella circostanza l’impianto è stato messo fuori uso a causa del furto di rame e del danneggiamento alle apparecchiature di controllo. Per oltre un paio di mesi il sottopasso è rimasto chiuso e per andare a lavorare in centro ai residenti del Giardino di Roma non è rimasta altra soluzione di mettersi in coda su via di Malafede.

Il progetto approvato

Per risolvere il problema e rimettere in funzione tutte le idrovore, il municipio ha approvato un progetto, del valore di 550mila euro, finalizzato al ripristino della stazione di sollevamento delle acque meteoriche e di falda e dei relativi gruppi elettrogeni. “Con il passaggio in giunta di questa fase progettuale intendiamo andare avanti verso il definitivo recupero della funzionalità dell’impianto di sollevamento acque di Via Fiumalbo, che attualmente vede funzionanti due pompe su otto, a seguito del danneggiamento di febbraio 2022” ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Guglielmo Calcerano.

I fondi per finanziare l'intervento

Il via libera del municipio X è quindi stato ottenuto. Adesso però servono quelle risorse di cui, un ente di prossimità, non dispone e che, pertanto, vanno richieste a Roma Capitale. “Confidiamo nel reperimento dei fondi necessari nel quadro delle prossime sessioni di bilancio, perché è nostra volontà prevenire il rischio allagamento del sottopasso e assicurare ai residenti di Giardino di Roma la possibilità di transitare in sicurezza – ha aggiunto l’assessore Calcerano – Il contrasto, la mitigazione e l'adattamento climatico si realizzano anche attraverso la manutenzione di queste fondamentali opere di cura del territorio”. Nel frattempo, ha fatto sapere il municipio, è stato installato anche un sistema anti-intrusione. Servirà ad evitare nuovi furti di rame.