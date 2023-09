Rocca frena sui mezzi pubblici gratis per under 19 del Lazio

I trasporti sui mezzi pubblici diventeranno gratis anche per gli under 19 che vivono fuori Roma, in tutto il Lazio? Su questo, il governatore Francesco Rocca non si espone. Anzi, in realtà un po' frena.

La richiesta è arrivata dal consiglio regionale, con una mozione a firma del dem Massimiliano Valeriani che è stata approvata da tutta l'aula. Dopo che Roma Capitale ha adottato la misura, su iniziativa sempre del Pd in Campidoglio, l'intenzione sarebbe quella di estenderla a tutto il territorio regionale. Per chi non ne fosse al corrente: le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 19 anni, con un contributo unico di 50 euro, ottengono l'abbonamento per viaggiare su tutti i mezzi pubblici della Capitale. Un'estensione di gratuità a tutta la regione, fa sapere Valeriani "potrebbe interessare più di 25.000 studenti con un impegno di spesa di circa 7 milioni di euro".

Ma questi soldi, ad oggi, non ci sono: "I fondi ora vanno reperiti, ci lavoriamo - ha detto il presidente della Regione Francesco Rocca - non c'è una copertura lunga, ma faremo tutto il possibile. Ci sono delle priorità, è la parte più dura quando si governa. Ora dobbiamo trovare le risorse per il 2024, perché sarà difficile farlo entro fine anno".