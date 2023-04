A Roma una mezza maratona in autunno: il Campidoglio prepara il bando

Il calendario degli eventi podistici organizzati nella Capitale sta per arricchirsi di un nuovo appuntamento. L’amministrazione cittadina sta infatti progettando una data in cui consentire, ai tanti sportivi appassionati delle gare di fondo, di potersi cimentare in un nuovo percorso.

La passione podistica della Capitale

A giorni sarà pubblicato il bando con cui assegnare l’organizzazione dell’evento. Un appuntamento a cui il Campidoglio sembra tenere particolarmente, anche in ragione degli ottimi risultati che ogni manifestazione podistica ha fatto registrare. Il successo della maratona di Roma, aperta dal volo della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, lo scorso 19 marzo ha portato in strada circa 30mila persone. Ed è stata anche l’occasione per registrare gli importanti progressi degli atleti italiani, con tre piazzamenti tra i primi dieci arrivati al traguardo.

Il successo anche della mezza maratona

Anche la Half Maraton Roma-Ostia ha fatto segnare un buon numero di partecipanti. Lo scorso 5 marzo sono stati infatti ben 9mila gli iscritti che si sono presentati all’Eur con l’obiettivo di raggiungere il lungomare dopo aver percorso a grandi falcate la Cristoforo Colombo. Sempre di 21 chilometri sarà la manifestazione che il Campidoglio ha in serbo di realizzare. Ma non verrà corsa in primavera.

Il prossimo appuntamento ad ottobre

L’intenzione del comune e dell’assessorato allo sport è quella di arrivare ad un’assegnazione entro luglio, in modo da poter consentire ai futuri iscritti di potersi cimentare nella mezza maratona per il prossimo autunno.I potenziali organizzatori dell'evento sono in attesa della pubblicazione del bando. Per ora dal Campidoglio sta mantenendo il massimo riserbo sulla sua uscita e sul tragitto. L'intenzione di portare nella città un altro evento podistico è invece confermata.