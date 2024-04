Metropoliz non verrà sgomberato. Ecco il progetto di rigenerazione per salvare l'occupazione

SI fanno ulteriori passi avanti nell'iter per salvare l'occupazione di via Prenestina 913, l'ex salumificio Fiorucci di proprietà del gruppo imprenditoriale di costruttori Salini. Già a novembre scorso si era registrata una svolta, con l'inizio delle interlocuzioni tra privati e Comune per capire i margini di una trattativa. Adesso, cinque mesi dopo, non ci sono più dubbi: il Campidoglio comprerà, farà le case popolari e tutelerà il MAAM, il museo dell'altro e dell'altrove nato all'interno dell'esperienza di occupazione, il primo e unico in Europa.

Roma Capitale comprerà l'occupazione di via Prenestina

La visita di mezza giunta capitolina alla tre giorni di eventi e convegni a "Metropoliz", d'altronde, non poteva certo essere un caso. Roberto Gualtieri, Tobia Zevi (assessore alla casa) e Miguel Gotor (assessore alla cultura), insieme a capi staff e rappresentanti dipartimentali, hanno visitato il museo contemporaneo e si sono esposti parlando al pubblico presente. "Questa realtà così complessa - ha confermato il Sindaco - non può essere banalizzata. Ha richiesto studio e impegno. Nell'ambito della rigenerazione della città bisogna anche pensare a come cambiare il modo di vivere delle persone. Stiamo parlando con la proprietà per rivedere l'accordo di programma esistente, acquistare l'area e creare case popolari, tutelando l'esperienza museale".

Vicini ad un protocollo d'intesa

Quindici anni fa il piano regolatore prevedeva tutt'altro: 250 appartamenti, una quota riservata all'housing sociale come richiesto dall'amministrazione capitolina. Ma l'occupazione del 2009 bloccò tutto. Dopo varie minacce di sgombero, richieste di risarcimento da parte della proprietà (accolte dai giudici) e ultimatum della Prefettura, le parti interessate si sono messe sedute al tavolo per trovare una soluzione. Che, a quanto pare, è praticamente arrivata con un protocollo d'intesa in via di finalizzazione. "Roma Capitale si candida ad acquisire questo luogo - le parole di Gualtieri sul palco di "Metropoliz" -. Rafforziamo il numero di alloggi popolari e non disperdiamo, ma mettiamo in sicurezza questa esperienza".

150 case popolari da assegnare

Lo stesso Zevi ha specificato quanto annunciato da Gualtieri: "Trasformiamo un intervento che prevedeva 250 appartamenti, una parte pubblici una parte privati - le sue parole -, come previsto dal piano regolatore, in qualcosa di diverso. Si contempla la preservazione del museo e si conferma l’idea di case popolari, ma saranno meno rispetto alla dotazione complessiva di appartamenti, quindi 150. Una straordinaria sfida di mescolanza tra realtà diverse, esperienze diverse. Il dipartimento e lo staff ci stanno lavorando". Una dotazione Erp che permetterebbe di andare a fornire una risposta abitativa ad un numero ben superiore di persone, rispetto a quelle attualmente ospitate dall'ex salumificio di via Prenestina, all'incirca 200 persone.

La delibera della proprietà

Proprio oggi, 15 aprile, l'assemblea dei soci della Caporlingua e della Salini (Ca.Sa. Srl), i proprietari dell'ex salumificio, dovrebbero deliberare sulla nuova proposta di accordo di programma che darebbe il via all'iter amministrativo per trasformare tutto in edilizia residenziale pubblica. Non sarà un percorso immediato, anche le cifre relative all'investimento da parte di Roma Capitale non sono definibili, ma una volta risolta la situazione con la proprietà, "Metropoliz" e il MAAM uscirebbero fuori dalla lista della Prefettura degli sgomberi da effettuare.