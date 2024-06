Metromare, fuori le stazioni arriva il car sharing

Il car sharing arriva anche nel municipio governato da Mario Falconi. Ne potrà beneficiare soprattutto l’intermodalità perché il servizio, finora assente nel territorio, è previsto a ridosso di due stazioni della Roma Lido.

Un servizio molto atteso

“Dotiamo il nostro Municipio di un servizio che migliorerà sensibilmente la mobilità dei cittadini. Per il momento infatti sono due i punti a disposizione: stazione di Lido Centro e stazione di Acilia, ognuna delle quali con due postazioni di noleggio per un totale di quattro stalli dedicati al car sharing – hanno ricordato il minisindaco Mario Falconi ed il presidente della commissione lavori pubblici e mobilità Leonardo Di Matteo – Si realizza così un provvedimento al quale abbiamo lavorato molto come amministrazione municipale. Il servizio car sharing Roma, è gestito da Roma servizi per la Mobilità di Roma Capitale che ne curerà il monitoraggio, il controllo delle vetture e il corretto riposizionamento. Per poter accedere al servizio ci si può iscrivere on line oppure con la APP Car Sharing Roma, scegliere il parcheggio e la vettura, pianificare gli spostamenti, prenotare 24 ore su 24.”

Nei parcheggi di Lido Centro ed Acilia sono stati realizzati 4 stalli di sosta arancione e sono state posizionate delle “spiraline”, i sensori substradali per combattere la sosta abusiva. Sono stati installati anche i pannelli che ricordano il divieto di sosta

“Il car sharing – hanno aggiunto Falconi e Di Matteo - rappresenta una possibilità in più che va ad arricchire le modalità di spostamento dei cittadini. Poter contare sulla possibilità di usare l’auto ogni qualvolta risulti indispensabile, pur non possedendone una di proprietà è un modo nuovo di intendere la mobilità urbana, molto intelligente e pratico e per questo gode di un grande favore e successo da parte dei cittadini”. L’amministrazione non si accontenta, però delle due sole stazioni ora servite al car sharing.

La promessa del municipio

“Stiamo lavorando per intensificare le postazioni nel municipio nei pressi di altre stazioni ferroviarie quali Cristoforo Colombo, Stella Polare, Ostia Antica e Lido Nord dove il primo atto amministrativo verrà portato nella commissione III Lavori Pubblici e Mobilità convocata il 19 luglio” hanno dichiarato il minisindaco ed il presidente di commissione che si sono detti grati, oltre ai dipartimenti, agli uffici ed alla polizia locale, anche ai “Comitati di Quartiere ed alle associazioni per il costante e prezioso contributo che si raggiunge sempre con la piena sinergia di tutti i cittadini”.