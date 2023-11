A che punto sono i lavori sulla Metromare? Il Movimento 5 Stelle annuncia l'accesso agli atti

I treni sarebbero dovuti arrivare ogni sei minuti. Una vera e propria rivoluzione che finora non si è vista, anzi. La Metromare continua ad essere lo spauracchio dei pendolari che, ad oggi, non vedono una fine al loro calvario. Per questo, i consiglieri del Movimento 5 stelle del Municipio Roma X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, hanno deciso di fare una richiesta di accesso agli atti in Regione, per verificare come procedono i lavori promessi sulla linea.

I lavori sulla Metromare

Del resto, come ricordano giustamente i consiglieri, sono tanti gli interventi previsti per migliorare l’ex Roma Lido. A febbraio 2023, in un’intervista a RomaToday, l’ex assessore ai trasporti del Lazio, Mauro Alessandri, diceva che i primi risultati sulla Metromare si sarebbero visti entro la fine dell’anno in corso. Soprattutto, spiegava come i nuovi treni, 19 in totale quelli previsti, saranno disponibili a partire dal 2024. Una vera e propria scommessa voluta anche dall’ex presidente Zingaretti visto che, a settembre 2021, nell’annunciare la gestione combinata da parte di Cotral e Astral, prometteva che sarebbe arrivato un treno ogni 6 minuti entro il 2024. Però, attenendosi al 2023, si prevedevano 10 treni in servizio (grazie al rientro dalle manutenzioni), con un passaggio ogni 10 minuti. La realtà, purtroppo per i pendolari, è molto diversa.

La realtà

I treni in circolazione sulla Metromare scarseggiano. Ci sono giornate durante le quali ci sono appena tre, massimo quattro convogli su rotaia. Per non parlare, poi, delle tempistiche. Solo negli ultimi mesi di settembre ed ottobre, come riportato dal Comitato pendolari della Roma Lido, è stato rarissimo trovare un treno in orario. Lo scorso mese, addirittura, il 60% delle corse è stato soppresso o arrivato in ritardo. Risultati insoddisfacenti, soprattutto se si tiene conto di un investimento complessivo di 400 milioni su tutta la linea.

Quando finiscono i lavori

“Ciò che ci preme sapere dal presidente della regione Lazio Rocca e dall’assessore alla mobilità e trasporti Ghera – scrivono i grillini in una nota - è lo stato di avanzamento dei lavori di rinnovo, rimodernamento della ferrovia e, in particolare, potenziamento delle linee di alimentazione elettrica, con specifica indicazione della data prevista di fine lavori. Troppe volte si registrano interruzioni del servizio a causa di cali di tensione lungo la catenaria, nonostante i lavori di potenziamento su linea e sottostazioni”. Un problema che, spesso e volentieri, è causa di soppressioni e ritardi, con i pendolari costretti a sopperire con bus e navette sostitutive.

Per quanto concerne i nuovi treni previsti per il 2024, i 5 Stelle vogliono “anche avere una stima dei tempi di consegna previsti dall’operatore economico 'Titagarh Firema', relativi alla fornitura dei 20 treni e in particolare dei primi 5 rotabili, previsti dall’accordo applicativo. Confidiamo nella fornitura dei primi treni perché consentirebbe di migliorare nettamente il servizio di trasporto attuale, visto lo scarso numero dei treni attualmente in circolazione”, si legge ancora nella nota.

Protesta

Intanto, venerdì 24 novembre il Comitato pendolari Ferrovia Roma Nord e il Comitato pendolari Roma Ostia, hanno organizzato un presidio, dalle 9:00 alle 11:00, sotto la sede Cotral di via Bernardino Alimena 105. “Dal 1° luglio – si legge nel volantino di protesta – nonostante il subentro della coppia Cotral-Astral, le cose stanno andando peggio del previsto sulle due ferrovie ex-concesse, continuiamo a vivere sulla nostra pelle le sofferenze di un servizio che ci sta rendendo la vita impossibile. Vogliamo dirlo al gestore del servizio Cotral, che brancola nel buio, alla Regione Lazio che non si è mai accollata una responsabilità dei problemi che riguardano la linea di sua proprietà e al Comune di Roma, spesso assente quando occorreva farsi sentire e che angora oggi non ci considera cittadini romani, da di serie B”.