Metro A e B: a rischio l'arrivo dei treni attesi per il Giubileo

Rischiano di non essere pronti in tempo i treni per la metropolitana di Roma che il Campidoglio confidava di avere per l’apertura della porta santa.

La gara per i 30 treni

La scorsa primavera il TAR del Lazio aveva disposto la sospensione della fornitura dei 30 convogli di cui avrebbero beneficiato la linea A e, soprattutto, la linea B. Motivo della decisione, il ricorso presentato da Hitachi Rail Sts spa, la seconda classificata nel bando da 252 milioni di euro che si era aggiudicata la società CAF. Il TAR aveva assegnato all’università La Sapienza il compito d’individuare una figura in grado di verificare la corretta attribuzione di punteggi. Ma la camera di consiglio attesa per l’8 giugno non è servita a dirimere la controversia.

Lo slittamento dei tempi

“C’è stato un rinvio chiesto dai valutatori sulle eccezioni tecniche fatte dai ricorrenti” ha fatto sapere l’assessore ai trasporti Eugenio Patanè. Di conseguenza la decisione che doveva essere presa per giugno “è rinviata a settembre”. Tre mesi che rischiano d’inficiare l'arrivo dei primi convogli che era previsto entro l’8 dicembre 2024, vale a dire l'aperura della porta santa. Il direttore generale di Atac ha infatti spiegato che “la fornitura è prevista ad una ventina di mesi dall’aggiudicazione del contratto”. Non è escluso poi un successivo ricorso, al Consiglio di Stato, cosa che finirebbe per allungare ulteriormente i tempi per l’arrivo degli attesi convogli.

Treni attesi soprattutto dalla metro B

Le conseguenze dei ritardi verrebbero pagati soprattutto dagli utenti della metro blu perché, ha ricordato il Alberto Zorzan D.g. di Atac durante una commissione mobilità, “La linea B sarà quella che beneficerà maggiormente della gara”. Attualmente sui binari che collegano i capolinea di Eur Laurnentina con quelli di Rebibbia e Jonio (B1) viaggiano “circa 18 treni di ultima generazione” è stato spiegato da Zorzan, mentre “continuano ad essere presenti all’interno della flotta un numero grosso modo equivalente di treni Ansaldo degli anni Settanta”, con standard al di sotto di quelli attualmente richiesti e, come i passeggeri ben sanno, con carrozze compartimentate prive di aria condizionata.

14 treni erano attesi per il Giubileo

Il Campidoglio, prima del ricorso, confidava di avere a disposizione poco meno della fornitura complessiva (30 treni) entro un paio di anni: 12 convogli per la linea B, e 2 per la linea A. Sarebbero serviti a migliorare il servizio delle due metropolitane, in attesa della fabbricazione degli altri 16 treni previsti dal bando. Ma il ricorso, ed il recente rinvio, stanno complicando il quadro.