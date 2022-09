Metro C, la stazione di Porta Metronia aprirà nel 2024. Patanè: "Sarà la più bella mai esistita"

La stazione di Porta Metronia della Metro C aprirà a ottobre 2024. Lo ha confermato l’assessore ai Trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che qualche giorno fa ha effettuato un sopralluogo sul cantiere insieme con i dirigenti e tecnici di Roma Metropolitane e il management del consorzio Metro C.

“I lavori stanno andando avanti in maniera spedita a tal punto che le parti strutturali sono state sostanzialmente già completate - ha detto Patanè - Ora gli operai sono al lavoro per realizzare le finiture e poi passare alla parte archeologica, che sarà molto impegnativa perché dovranno essere ricollocate nei posti dove erano tutte le strutture ritrovate durante gli scavi, in particolare la famosa caserma dei militari con la casa del Comandante”.

“La stazione della Metro C di Porta Metronia rappresenta una straordinaria occasione per Roma di tenere insieme il futuro della città attraverso una infrastruttura di trasporto rapido di massa molto importante, con la possibilità di fruire di una delle esperienze archeologiche più importanti del mondo”, ha concluso Patanè. Che ha anche confermato che la stazione, alla fine, si chiamerà appunto Porta Metronia, e dunque non Amba Aradam / Ipponio (la stazione sorge tra via Amba Aradam e piazzale Ipponio) come annunciato inizialmente.

Perché la stazione si chiama Porta Metronia

Il cambiamento è legato all’approvazione di una mozione dell’Assemblea Capitolina, la numero 68 del 4 agosto 2020, che chiedeva di modificare il nome della fermata: “Via dell'Amba Aradam è stata così nominata in ricordo della famosa omonima battaglia durante la Guerra d'Etiopia, conflitto svoltosi durante il regime fascista tra il Regno d'Italia e l'Impero d'Etiopia”, sottolineavano i proponenti, chiedendo che la fermata venisse invece chiamata “Marincola” in onore del partigiano Marincola. Le fermate della metro devono però avere nomi legati alla toponomastica, e Patané ha confermato di avere chiesto ai firmatari di chiamare la fermata “Porta Metronia”.

A chi ha criticato, poi, le tempistiche dei lavori, l’assessore ha risposto piccato: “Quando la stazione aprirà nell'ottobre del 2024 capirete che cosa ha significato smontare una caserma militare (con mosaici inclusi) della Roma antica, scavare un diaframma di stazione di 26 metri di profondità, fare le strutture per la ri-musealizzazione e rimontare la caserma così com'era - ha puntualizzato - Quando sarà aperta, forse il mondo vedrà la stazione più bella mai esistita. Più bella anche di quella del Colosseo”.

Il tracciato della Metro C

Il tracciato della Metro C si snoda dalla stazione Fori Imperiali - Colosseo verso via Labicana, e dopo aver superato il Colosseo si dirige verso l’Ospedale militare del Celio, dove superata l’area verde delle pendici sud del Celio attraversa le Mure Aureliane proprio in prossimità di Porta Metronia. In questo tratto, a piazzale Ipponio e lungo via Farsalo, si trova la stazione. La tratta termina in corrispondenza della Stazione San Giovanni, in interscambio con la linea A.