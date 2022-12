Gualtieri porta Salvini a vedere la Metro C

Per la seconda volta nel giro di pochi giorni il sindaco di Roma ed il ministro dei trasporti si sono dati appuntamento nella Capitale. Questa volta, per effettuare insieme un sopralluogo al cantiere della Metro C. Dopo la notizia dell'inserimento dei fondi necessari al suo completamento nella legge di bilancio, è arrivato il momento per il titolare del Campidoglio di portare il ministro Salvini a vedere come stanno procedendo i lavori in vista dell'apertura della stazione Colosseo della Metro C. Una stazione, hanno convenuto i due, che sarà “la più bella del mondo” e che

Un gioiello tecnologico

“Abbiamo visitato con il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, il cantiere della stazione Colosseo della linea C, un gioiello tecnologico. “Stiamo andando avanti bene ed è stato molto importante la conferma del finanziamento per il completamento di tutta la tratta che dà certezza ed aiuterà anche ad accelerare i tempi di questa infrastruttura fondamentale” ha ricordato il sindaco di Roma a margine del sopralluogo. “Questa sarà la stazione più importante e più bella del mondo, davvero un capolavoro di ingegneria”. Meglio, “un gioiello tecnologico”.

L'apertura della stazione più bella del mondo

“La stazione Colosseo della Metro C di Roma è un'opera d'arte – ha convenuto il ministro Matteo Salvini - ed il mio è un ministero che permette di finanziare opere d'arte, non gallerie. Questo diventerà un museo a cielo aperto, che permetterà di eliminare traffico e inquinamento”. Quando accadrà? La messa in esercizio della stazione è prevista entro l’anno giubilare. Il sindaco ha infatti spiegato che “La stazione di Porta Metronia dovrebbe entrare in funzione nell'ottobre del 2024 e la stazione Colosseo all'inizio del 2025. La piena operatività – ha aggiunto Gualtieri -arriverà dal febbraio 2025”.

I dettagli sui lavori

Più nel dettaglio è scesa Mari Lucia Conti, commissaria straordinaria per la linea C. Intanto ha chiarito che “La prima fase del cantiere della stazione Venezia, con lo spostamento dei sottoservizi, dovrebbe aprirsi nel primo semestre del 2023”. Poi ha spiegato che “Noi risistemeremo la parte di via dei Fori interessata dal cantiere. Lo smonteremo nel 2024. Ma la sistemazione definitiva la realizzerà il Comune che qui sta per lanciare un concorso di idee per la pedonalizzazione”.

I tempi previsti per le aperture

La commissaria per la metro C ha offerto delucidazioni anche sulle prosecuzioni attese nella terza linea metropolitana. “Stiamo procedendo con la progettazione definitiva della T2 (la tratta che porta da piazza Venezia a piazzale Clodio ndr) a gennaio si parte. I cantieri potrebbero aprirsi nel primo semestre 2025". Invece per quanto riguarda la tratta T3, San Giovanni - Colosseo “sarà attivata nel primo semestre del 2025. I lavori si concluderanno alla fine del 2024. Ma poi è previsto il pre-esercizio e le autorizzazioni per la piena operatività”. Il sindaco, con meno prudenza, ha dichiarato che la stazione aprirà per febbraio del 2025. In tempo comunque per mostrare ai pellegrini, giunti a Roma per il Giubileo, la stazione più bella del mondo.

