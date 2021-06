Metro C, presto treni più veloci in partenza da San Giovanni

Più veloci i tempi di incarrozzamento per la Metro C a San Giovanni grazie al pozzo polifunzionale. Metro C ha consegnato oggi, 18 giugno, il manufatto 3.3, posizionato proprio sotto i giardini di via Sannio. Terminato il pre-esercizio da parte del costruttore, ora spettano ad Atac le verifiche di propria competenza: ottenute tutte le autorizzazioni di competenza Metro C Scpa, tramite Roma Capitale, ha introdotto la municipalizzata dei trasporti nella disponibilità del pozzo.

Spiega Metro C Scpa in una nota che “l’attivazione del Pozzo Multifunzionale 3.3 permetterà di ridurre il tempo di inversione dei treni al capolinea di San Giovanni. La comunicazione doppia tra i binari, cosiddetta configurazione “a croce”, infatti, consentirà di implementare le funzionalità della tratta di linea attualmente in esercizio. Attraverso i nuovi scambi ferroviari, i treni della Linea C potranno in questo modo transitare in maniera veloce ed efficiente da un binario all’altro, realizzando la cosiddetta “inversione a coda”. Ne deriverà un’ottimizzazione dei flussi della tratta in esercizio ed un complessivo miglioramento della fruibilità del capolinea San Giovanni, dove una singola banchina potrà essere dedicata al carico dei passeggeri e l’altra alla discesa”.

Ancora, “il Pozzo Multifunzionale 3.3 è stato dotato di un locale denominato SER (Signalling Equipment Room) per il segnalamento ATC (Automatic Train Control), dedicato alla gestione della circolazione in automatico dei treni. All’interno del Pozzo, è inoltre ubicato un ascensore di accesso per i vigili del fuoco. Tutti gli apparati e gli impianti sono stati realizzati nel rispetto delle più recenti normative antincendio e di sicurezza e collaudati tramite specifiche procedure di prova”.