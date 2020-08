Metro C, le talpe hanno finito: completato lo scavo tra Piazza Venezia e Fori Imperiali

Le talpe Shira e Filippa hanno terminato il proprio lavoro. Nel tratto compreso tra i Fori Imperiali e piazza Venezia sono stati ultimati gli scavi delle gallerie. Serviranno a prolungare la terza linea metropolitana di Roma.

L'annuncio

“Abbiamo completato gli scavi delle nuove gallerie della metro C dai Fori imperiali a Piazza Venezia, dove sorgerà la futura stazione-museo” ha fatto sapere Virginia Raggi. “Solo un mese fa in piazza Venezia si erano conclusi anche i sondaggi e le prove tecniche necessarie per stimare correttamente costi e tempi di realizzazione della futura fermata. La tappa successiva sarà proprio la presentazione, al Ministero delle Infrastrutture, del progetto per la stazione Venezia”.

Verso piazzale Clodio

L’obiettivo, nel medio lungo termine, è noto. Ma a scanso di equivoci Pietro Calabrese, l’assessore comunale alla Mobilità, è tornato a ripeterlo con un post. Il fine da non perdere di vista, è quello di “proseguire ancora verso piazzale Clodio e oltre, secondo la capacità trasportistica di questa infrastruttura, per collegare alla rete su ferro anche il quadrante nord della Capitale”.

L'epopea delle talpe

Si è dunque conclusa positivamente l’epopea delle due Tunnel boring machine impegnate in quel tratto della futura metro C. Il loro lavoro si era interrotto a novembre, in attesa di fondi del Cipe (10 milioni arrivati a dicembre) e l’adempimento di alcune pratiche burocratiche in capo al Campidoglio. Situazione sbloccata a fine luglio.

I propositi del Campidoglio

Cosa resta da fare? Il percorso è ancora lungo. Entro il Giubileo del 2025 la fermata C di Colosseo dovrebbe essere ultimata. Discorso diverso vale per Piazza Venezia. Per l’evento giubilare è prevista solo la sistemazione dell’area superficiale. Ma per realizzare la stazione vera e propria, com’è stato ribadito in più occasioni dalla Sindaca e dal suo assessore, servono i fondi del governo.

“Presenteremo il lavoro al Ministero delle Infrastrutture per chiedere i finanziamenti e portare avanti così un'opera cruciale per la nostra città” ha ricordato anche oggi l’assessore Calabrese. In attesa di un possibile commissariamento, un primo risultato è stato ottenuto. Dopo otto mesi di stop, Shira e Filippa hanno potuto riprendere e completare il lavoro avviato. La galleria, sotto i Fori Imperiali, è finalmente conclusa.