La metro C tornerà completamente operativa con l'inizio dell'anno scolastico

Tutti i 13 treni in dotazione della metro C torneranno operativi per l'inizio dell'anno scolastico, quindi entro il 15 settembre. Più che una certezza, in realtà, è un auspicio espresso dall'assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè. Ad aumentare le speranze è la conclusione dei lavori da parte della commissione tecnica indipendente esaminatrice che si è occupata di revisionare le dotazioni della terza linea romana.

"Il preside della facoltà di Ingegneria della Sapienza Antonio D'Andrea e i professori Antonio Culla e Alessandro Ruvio - fa sapere in una nota l'assessore - hanno terminato i lavori il 19 agosto come da cronoprogramma. Ora la documentazione è passata ad Ansfisa (l’agenzia governativa dedicata alla sicurezza ferroviaria, ndr) che dovrà dare il benestare alla rimessa in servizio dei convogli". Prima, però, dovrà esaminare i documenti ed effettuare i collaudi di rito.

Il 18 febbraio l'ufficio che si occupa delle linee metropolitane per conto dell'agenzia, l'Ustif, aveva bloccato il primo dei treni in dotazione perché non era stato effettuato il collaudo necessario, riducendo quindi l'efficienza della metro C. Avviare la gara per i collaudi a inizio 2022 non sarebbe servita per scongiurare il ritiro dei treni, dovendo attendere il termine del 2023 per affidare l'appalto. Una tempistica inaccettabile, alla quale il Campidoglio ha ovviato chiedendo al governo una proroga per le revisioni. Il decreto legge Infrastrutture varato da Draghi ha aperto questo spiraglio.

"Se gli esiti saranno positivi - ha quindi fatto sapere Patanè - contiamo di avere tutti i treni in linea per l'inizio del nuovo anno scolastico".