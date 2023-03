Metro C, una gara da 24 milioni di euro per revisionare i treni

Poco meno di 24 milioni di euro per revisionare tutti i treni in servizio sulla metro C. Questa la cifra che Atac ha previsto per portare avanti le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della terza linea metropolitana cittadina, inserita all'interno di una gara pubblicata qualche giorno fa.

A dare l'annuncio l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè: "L’accordo quadro per la revisione, il decoro e vari adeguamenti ai 13 convogli della metro C vale complessivamente quasi 24 milioni di euro - ha detto - Con questa gara mettiamo un altro tassello all’importante opera di manutenzione ordinaria e straordinaria che stiamo portando avanti fin dal nostro insediamento. La manutenzione e l’ammodernamento dei mezzi e delle infrastrutture esistenti, insieme all’acquisto di nuovi convogli e alla realizzazione di nuove linee metro e tram consentiranno a Roma di mettersi finalmente al passo, dal punto di vista della mobilità, con le altri grandi e moderne capitali europee".

La pubblicazione della gara arriva a pochi giorni dal rientro in servizio del primo dei 38 treni della metro A che devono essere sottoposti a revisioni generali per poter circolare lungo la linea. Da cronoprogramma, orima dell’estate ne torneranno in servizio altri 5, cui se ne aggiungeranno 3 per la Roma-Lido.