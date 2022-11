Roma rischia di non completare la metro C

Se nella legge di bilancio del governo non ci saranno i soldi per il completamento della linea della metro C, saranno guai. Lo fa capire Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del piano trasporti per Natale. Nella manovra ad oggi non sono stati inseriti 1,2 miliardi di euro necessari.

Gualtieri in contatto con Salvini su fondi metro C

Per questo il primo cittadino è in allarme e si tiene costantemente in contatto con Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture: "Dovevamo vederci questa settimana - spiegava il 25 novembre - ma la tragica scomparsa di Roberto Maroni ha cambiato i piani. L'incontro avrà probabilmente luogo all'inizio della settimana successiva alla prossima". Quindi in una decina di giorni.

"Infrastruttura strategica per Roma"

I soldi servono per la tratta T2 tra piazza Venezia e piazzale Clodio: "Per noi è una struttura strategica - ribadisce Gultieri - . Si tratta di un completamento indispensabile, perché essendo la normativa basata sui lotti funzionali, le risorse già disponibili non sono utilizzabili senza le successive risorse, che rendono organico l'intervento. Quindi ribadisco che serve questa cifra di 1,2 miliardi e questo abbiamo chiesto al Governo".

Dal Campidoglio c'è fiducia per introduzione fondi

"Girano effettivamente bozze in cui le risorse non ci sono - ammette il Sindaco - ma siamo fiduciosi nel richiedere che ci siano. Sarebbe davvero molto sbagliato bloccare i lavori per un assenza di risorse. Ma aspettiamo il testo definitivo".