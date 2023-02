Metro C, Salvini in visita al cantiere. Gualtieri: "Opera finita nel 2033"

A un mese e mezzo dall’ultima visita al cantiere della metro C, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha nuovamente accompagnato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini nello stesso cantiere, questa volta alla stazione di Porta Metronia, la prossima che verrà aperta lungo la nuova linea metropolitana.

Metro C, fine lavori nel 2033: le tappe delle aperture

Gualtieri e Salvini sono arrivati in cantiere giovedì mattina. L’occasione è stata buona per parlare del cronoprogramma dei lavori per il completamento della metro C, che nelle speranze di Gualtieri dovrebbe essere terminata integralmente nel 2033. Una scadenza di fatto inderogabile, visto che il governo Meloni ha raccolto l’appello del sindaco a finanziare il completamento dei lavori per la terza linea metropolitana di Roma, inserendo i fondi nella legge di bilancio, legandoli strettamente al rispetto dei tempi.

Nello specifico, per il completamento della tratta T2 (il pezzo che da piazza Venezia arriva sino a Clodio), la realizzazione della tratta Tl (che comporta l’arrivo sino a Farnesina) e l'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 (da San Giovanni a Fori Imperiali), la manovra autorizza una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, di 500 milioni per ciascuno degli anni 2030 e 2031 e di 450 milioni per l'anno 2032. In totale 2,2 miliardi di euro erogati in 9 anni, che - come riporta il testo bollinato - costituiscono il limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte.

Le tappe più importanti dei lavori a oggi prevedono l’apertura della stazione di Porta Metronia nell’ottobre 2024 e l’apertura della stazione Colosseo nel febbraio 2025, seguite nel 2030 da Venezia e, nel 2032, da Farnesina: “Per il 2030, l'anno di Expo, ci sarà quindi Venezia, altra stazione museo, ma ci sarà anche lo sfioccamento fino a Tor Vergata, che saremo in grado di realizzare se vinceremo la candidatura, oltre alla tratta pre-esistente con Colosseo e Porta Metronia - ha detto Gualtieri - Rispetto al tratto Venezia-Clodio siamo in grado, grazie al finanziamento integrale inserito nella legge di bilancio, di far partire in parallelo gli scavi anche sull'altro tratto fino a Farnesina. Questo ha permesso un'accelerazione anche sui lavori di questa parte. Speriamo per il 2033 di avere completata l'intera infrastruttura"”.

Porta Metronia: la nuova stazione-museo di Roma aperta a ottobre 2024

Salvini e Gualtieri hanno anche avuto modo di osservare da vicino i reperti portati alla luce dagli scavi per la stazione. “Un'opera straordinaria non solo dal punto di vista ingegneristico ma anche per le incredibili scoperte archeologiche che ha consentito - ha ricordato Gualtieri - Nel corso dei lavori di completamento della stazione, infatti, gli archeologi, sotto la supervisione della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, hanno rinvenuto un vasto complesso abitativo di carattere militare, articolato su due livelli: la Caserma romana e la Domus del Comandante, oltre che preziosissimi oggetti, tra cui un’immagine personificata di Roma nel fondo di una coppa dorata. Ritrovamenti eccezionali che, quando sono avvenuti, hanno prodotto un iniziale ritardo, ma che poi sono diventati una vera e propria opportunità per un modello di costruzione e realizzazione integrato unico al mondo. Queste meraviglie saranno infatti conservate e valorizzate all’interno del museo presente nella stazione e rese fruibili a tutti”.

La stazione di Porta Metronia, seconda “stazione-museo” dopo quella di San Giovanni, dovrebbe aprire, secondo il nuovo cronoprogramma, a ottobre 2024. Tempi che si sono allungati proprio per il ritrovamento dei preziosi reperti archeologici: “Siamo perfettamente in linea con i tempi, ringrazio davvero Roma Metropolitane, Metro C e i lavoratori per questo intervento fondamentale e straordinario - ha detto Gualtieri - In questo caso ringraziamo anche la Sovrintendenza e gli archeologi perché qui si tratta davvero di una stazione che sarà unica al mondo. I tempi sono in linea e la parte dei lavori si concluderà tra pochi mesi. Poi a ottobre 2024 sarà chiuso il cantiere con già tutto l'allestimento del museo completato. Dopodiché per l'operatività si tratterà di raccordarsi con l'apertura della stazione Colosseo, con l'obiettivo confermato di partire per l'inizio del Giubileo con Porta Metronia e Colosseo. Il ritrovamento della caserma romana ha prodotto un ritardo che poi è diventato un'opportunità”.