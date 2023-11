La realizzazione della metropolitana ai privati. Così Roma nord vuole accelerare sulla linea C

Roma nord vuole la sua metropolitana per liberare l’intero quadrante da traffico, ingorghi e caos. Il parlamentino del Municipio XV ha votato una mozione per chiedere al Campidoglio di valutare il project financing come strumento complementare per il completamento della linea C di Roma, in particolare della tratta C2 tra Farnesina e La Giustiniana.

La metro C tra Farnesina e La Giustiniana

“Un tema che resta urgente per il nostro territorio” hanno sottolineato il presidente del Quindicesimo, Daniele Torquati, e il presidente della commissione mobilità, Giovanni Forti. Da qui l’idea di coinvolgere i privati per realizzare l’infrastruttura che la città attende da tempo. “Parliamo di un’infrastruttura strategica, non solo per il Municipio XV, ma per l’intera città: un collegamento tra le periferie e il centro che proprio per questo deve essere realizzato contemporaneamente al resto della linea che va da Colosseo a Farnesina. Considerata la fondamentale importanza dell’opera, Roma ha il dovere di percorrere tutte le strade possibili e immaginabili. L’accordo pubblico privato potrebbe essere la soluzione più rapida ed efficace, oltre che innovativa; una scelta che assicurerebbe una riduzione delle tempistiche, migliori costi e un taglio delle lungaggini burocratiche”.

Metro C “opera fondamentale per Roma nord”

Il documento votato dal consiglio di via Flaminia 872 chiede esplicitamente di includere nell'attuale Piano Urbano della Mobilità Sostenibile la tratta C2 della Metro C fino a La Giustiniana adottando la finanza di progetto come strumento complementare. “Insistiamo sull’importanza di un’opera indispensabile per Roma Nord ma anche sulla volontà di lavorare in sinergia con tutte le parti per un'offerta di mobilità più efficiente e capillare. Il grande lavoro della Giunta Comunale nel risanamento di Roma Metropolitane va capitalizzato e per questo è necessario mettersi a lavoro contemporaneamente su tutta la linea fino a La Giustiniana”. Per aiutare Roma nord sul piano della mobilità, viste le condizioni della Roma-Viterbo e la prossima entrata in vigore delle nuove norme sulla Fascia Verde Ztl.