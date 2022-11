Metro C a rischio: ecco perché il governo deve approvare il finanziamento

Il timore di un dietrofront del nuovo Governo sul sostegno finanziario alla prosecuzione e quindi completamento della Metro C agita l'amministrazione capitolina. Dopo l'allarme lanciato da Gualtieri, ci pensa l'assessore alla mobilità e ai trasporti Eugenio Patanè a spiegare nel dettaglio - cifre e progetti alla mano - cosa significherebbe per la città vedersi negare i circa 1,2 miliardi di euro attualmente stralciati dalla manovra Meloni.

Roma ha bisogno di 1,21 milirdi di euro per far partire l'appalto

Come ricorda Patanè "il governo Draghi ha stanziato 1,7 miliardi per la Metro C - scrive l'assessore su Facebook - che verranno utilizzati in parte per la realizzazione della stazione Venezia (710 milioni) e in parte, circa 990 milioni, per l'attivazione di tratta T2 da Venezia a Piazzale Clodio". Questo secondo finanziamento, però, non è spendibile: "Il nostro ordinamento non lo permette - spiega Patanè - perché si può appaltare solo l'intero lotto T2, cioè il pezzo da piazza Venezia a Clodio e il costo è di circa 2,2 miliardi di euro". Da qui la richiesta di 1,21 miliardi, cioè quanto manca per arrivare alla soglia utile per far partire l'appalto: "Senza non sarebbe possibile proseguire".

"Spostiamo gli scavi da piazzale Clodio alla Farnesina"

Ma su questo Patanè tiene a sottolineare un passaggio: "Con questa cifra - dice - potremmo raggiungere solo piazzale Clodio". E questo cosa comporterebbe? Il caos per 10 anni in un quadrante intensamente popolato e trafficato. "Le talpe entrerebbero in una zona fortemente congestionata - conferma Patanè - e teatro di nuove realizzazioni come la seconda città giudiziaria. Dovremmo far uscire migliaia di metri cubi di terra con forti disagi. Per questo il Sindaco ha chiesto al governo di finanziare anche la tratta T1 fino a Farnesina per ulteriori 900 milioni". Così facendo, i cantieri andrebbero nell'area dell'ex deposito delle auto, dopo il ministero degli Esteri e dopo il Coni "dove non ci sono abitazioni e i flussi di traffico sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli di Piazzale Clodio".

Nel complesso richiesti oltre 2 miliardi

Per questo Roma ha chiesto 1,21 miliardi + 900 milioni di euro, un totale di circa 2,11 miliardi "che ci consentirebbero di chiudere un pezzo fondamentale di Metro C, che toccherebbe a quel punto importanti punti nodali di mobilità: piazza Venezia, Corso Vittorio, Piazza Risorgimento, incrocerebbe di nuovo la A ad Ottaviano, le città Giudiziarie a Piazzale Clodio, l'Auditorium, lo Stadio Flaminio e, infine, Farnesina e lo stadio Olimpico". Una rivoluzione della mobilità che coinvolgerebbe numerosi quadranti e centinaia di migliaia di residenti e lavoratori. "Attendiamo con fiducia le riflessioni del governo e del Parlamento su queste richieste - conclude l'assessore capitolino . e speriamo che possano essere accolte per il bene e nell'interesse di Roma".