Metro C, l'opera verso l'affidamento a un commissario straordinario: il ministero dei Trasporti è d'accordo con Raggi

La metro C avrà un suo commissario. O almeno così è stato stabilito al termine di un incontro avvenuto ieri tra la ministra dei Trasporti Paola De Micheli e la sindaca Virginia Raggi. Da tempo il Campidoglio aveva avanzato formale richiesta di una figura terza con poteri straordinari per accelerare l'iter di costruzione dell'opera pubblica.

Si tratterà di un profilo tecnico di alto livello, fanno sapere i due enti istituzionali. Sembrerebbe scemare dunque l'ipotesi, emersa nei mesi scorsi, che sia la stessa prima cittadina a ricevere la nomina, come avvenuto ad esempio per il ponte Morandi di Genova, opera modello per l'efficienza del cantiere e la costruzione lampo in soli 10 mesi dove il commissario straordinario era appunto il sindaco Marco Bucci. Nelle prossime settimane comunque la decisione dovrà essere formalizzata e indirizzata e al premier Giuseppe Conte per il decreto di nomina finale.

A che punto sono i lavori? Il 30 agosto scorso le talpe di Metro C hanno concluso gli scavi nel tratto compreso tra via dei Fori Imperiali e piazza Venezia, dopo mesi di stop per continui intoppi burocratici. Secondo stime del Comune entro il Giubileo del 2025 la fermata C di Colosseo dovrebbe essere ultimata. Discorso diverso vale per Piazza Venezia.

Per l'evento giubilare è prevista solo la sistemazione dell'area superficiale. Ma per realizzare la stazione vera e propria, com’è stato ribadito in più occasioni dalla sindaca e dal suo assessore, servono i fondi del governo ancora da stanziare. A stretto giro poi, assicura il Campidoglio, la consegna al Mit dei progetti della tratta Venezia-Clodio, passaggio propedeutico anche qui per ottenere le risorse economiche.