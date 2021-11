Metro C a Colosseo, inaugurazione a ottobre 2024. Linea A prolungata nei 2 sensi

Grande attesa per l'esposizione delle linee programmatiche della giunta Gualtieri. La presentazione in aula dovrebbe avvenire il prossimo 19 novembre. Nel frattempo oggi, a margine della seduta di giunta, l'assessore ai trasporti, Eugenio Patanè, ha anticipato alcuni importanti progetti.

E da quanto emerso, seppur superficialmente, si può parlare di una consiliatura caratterizzata da un'intensa progettazione. "Entro ottobre del 2024 inaugureremo la nuova fermata Colosseo della metro C. E’ l’unica inaugurazione che, realisticamente, potremo fare entro la consiliatura", ha spiegato Patanè. "Però, sempre entro la consiliatura, inizieranno i lavori del prolungamento della stessa linea fino a Clodio, già progettato. Via ai lavori anche per il prolungamento Rebibbia-Casal Monastero della B che è però da sbloccare, dopo una ultima causa nel contenzioso tra Comune e assegnatari che si terrà a dicembre, ed anche della nuova linea D da riprogettare".

Nelle linee programmatiche di Patanè figura, inoltre, la progettazione del prolungamento della linea A, in un senso fino a Tor Vergata, e nel senso opposto fino alla biforcazione verso Monte Mario e Montespaccato.