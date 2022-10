Le webcam per seguire in diretta i lavori per la Metro C

Tre webcam puntate sul cantiere della Metro C per consentire a tutti i cittadini di collegarsi da remoto e osservare da vicino l’avanzamento dei lavori. L’iniziativa è di WeBuild, una delle aziende che fanno parte del consorzio Metro C insieme con Vianini Lavori, Hitachi Rail STS, CMB e CCC

Le webcam sono installate nel cantiere dei Fori Imperiali davanti al Colosseo, nella stazione Amba Aradam (che diventerà Porta Metronia) e nel Pozzo di ventilazione di Celimontana, alcuni dei punti più rappresentativi di un progetto che rappresenta una sfida ingegneristica molto impegnativa: la linea C, una volta ultimati i lavori, complessivamente sarà lunga 26km - 17 quelli sotterranei - con 29 stazioni e un tracciato che parte da Monte Compatri Pantano e arriva sino a Clodio - Mazzini, attraversando il centro storico e importanti aree archeologiche. Non è un caso che molte delle stazioni siano state realizzate in stretta collaborazione con il Ministero della cultura e la Soprintendenza, incaricati di vigilare sulle corrette procedure di intervento per salvaguardare il patrimonio storico e culturale delle aree in cui passa il tracciato.

A oggi sono 20 le stazioni completate e già in esercizio, due quelle in fase di costruzione: la futura Porta Metronia e Fori Imperiali, appunto, mentre quella di Piazza Venezia attende l’avvio dei lavori. A fine settembre l’assessore comunale ai Trasporti, Eugenio Patané, aveva effettuato un sopralluogo al cantiere di Porta Metronia annunciando la fine dei lavori per il 2024: ““Quando la stazione aprirà nell'ottobre del 2024 capirete che cosa ha significato smontare una caserma militare (con mosaici inclusi) della Roma antica, scavare un diaframma di stazione di 26 metri di profondità, fare le strutture per la ri-musealizzazione e rimontare la caserma così com'era - aveva puntualizzato rispondendo ai detrattori - Quando sarà aperta, forse il mondo vedrà la stazione più bella mai esistita. Più bella anche di quella del Colosseo”.