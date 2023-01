Metro C, via libera alla tratta piazza Venezia-Colosseo

Via libera anche alla tratta piazza Venezia-Colosseo della metro C. La notizia arriva dal governo, in particolare dalla commissaria straordinaria Maria Lucia Conti, nominata a marzo per occuparsi dell'opera. Con una recente ordinanza, infatti, la dirigente del ministero dei trasporti ha approvato il progetto definitivo e il quadro economico.

I passi avanti del governo per completare la metro C

L'iter relativo al completamento della terza linea metropolitana di Roma ultimamente ha vissuto dei passi avanti importanti. Il 9 dicembre sempre Conti aveva firmato un'altra ordinanza, con la quale dava l'ok alla variante della stazione Fori Imperiali. Il 29 novembre, invece, il governo Meloni aveva raccolto l'allarme del sindaco Roberto Gualtieri sulla prosecuzione di un'importante infrastruttura come la metro C, stanziando oltre 2 miliardi di euro. Adesso l'ultima novità positiva: la commissaria straordinaria ha firmato l'ordinanza con la quale viene approvato il progetto definitivo e il quadro economico per la realizzazione della tratta da piazza Venezia alla stazione Fori Imperiali, che è stato deciso verrà rinominata "Colosseo".

Patanè: "Notizia importante"

"Le ultime settimane - ha commentato l'assessore alla mobilità e ai trasporti di Roma Capitale, Eugenio Patanè - sono state estremamente importanti per la terza linea della metropolitana: prima la commissaria straordinaria ha emanato l'ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della Metro C, poi il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio i fondi per il proseguimento della Metro C fino a Farnesina e ora è arrivata un'altra importante notizia che ci consente di guardare al futuro con rinnovato ottimismo".

La fermata Colosseo sarà pronta entro il 2025

In occasione dell'annuncio sulla variante Fori Imperiali - fermata che si chiamerà "Colosseo" e sarà pronta entro il 2025 - Patanè ha inoltre fatto sapere che il ministero ha approvato un decreto che rende esigibile il finanziamento di 1,8 miliardi che servirà per completare la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio (anche in questo caso la commissaria è Maria Lucia Conti) e per proseguire la metro C con la stazione di Piazza Venezia e la realizzazione della tratta T2, Venezia-Piazzale Clodio.