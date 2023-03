Sulla metro A torna in servizio il primo treno revisionato: entro l'estate altri 5

È tornato in servizio sulla metro A il primo dei 38 treni che devono essere sottoposti a revisioni generali per poter circolare lungo la linea. Lo ha annunciato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, confermando anche che prima dell’estate ne torneranno in servizio altri 5, cui se ne aggiungeranno 3 per la Roma-Lido.

“Si tratta di ottime notizie per Roma, per i cittadini romani e per i pendolari perché stiamo iniziando a risalire la china e a raccogliere i frutti dell'enorme lavoro che insieme ad Atac e al Dipartimento Mobilità abbiamo portato avanti dal momento del nostro insediamento per riportare alla normalità un servizio di trasporto pubblico ereditato in condizioni catastrofiche - ha detto Patanè - Ricordo che non era stata fatta la revisione dei treni per le metro A e B e non erano stati stanziati i fondi per poterle fare sui treni di metro C”.

Patanè ha quindi ricordato che “grazie al lavoro di questa amministrazione abbiamo ottenuto la proroga del Ministero per i treni senza revisione, salvando di fatto la metro A, e l’approvazione nel decreto infrastrutture della proroga per le revisioni dei treni delle metro B e metro C con lo stesso meccanismo di metro A. Il percorso è ancora lungo, tortuoso e complicato, ma siamo convinti di aver intrapreso la strada giusta”.

La notizia del ritorno in servizio del treno arriva a pochi giorni dalla risposta che Patanè ha dato, nel corso dell’Assemblea Capitolina, al consigliere Francesco Carpano, che chiedeva chiarimenti sulla possibilità di “prestare” alla Roma-Lido due treni in servizio sulla metro A per aumentare le frequenze e diminuire i tempi di attesa e di percorrenza della ferrovia ex concessa. Una risposta in cui l’assessore ha confermato che a oggi sia la metro A sia la metro B operano in condizioni di sofferenza, con meno treni in servizio rispetto al necessario.

La promessa di Patanè: entro l'estate la metro A a pieno regime

“Abbiamo ereditato la metro A al 31 dicembre del 2021 con la consapevolezza che sarebbero usciti 23 treni dalla linea per mancate revisioni. Grazie a una proroga siamo riusciti a salvarli, ma non vuol dire che le revisioni non vadano fatte, anzi: è iniziato un programma di mitigazione e revisioni generali, che comporta prendere un treno, portarlo dove deve andare, lasciarlo 5 mesi in revisione e poi riportarlo in linea. Questo programma durerà 3 anni, e non è modificabile”.

A oggi, con il ritorno in servizio del convoglio 16, sulla metro A circolano dunque 25 treni che devono trasportare in media 240.000 passeggeri al giorno, servizio che negli anni precedenti era svolto con 30 treni. Entro l'estate dovebbero tornare 30. Ancora più critica la situazione delle linee B e B1, dove l’attuale disponibilità è di 21 treni rispetto a un servizio garantito negli anni precedenti con 28 convogli.