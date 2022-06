Metro A e Tram 8: il 4 luglio partono i lavori

IL 4 luglio partono i lavori previsti sull’intera tratta Anagnina Ottaviano della linea A della metropolitana e sul tram 8.

L'ammodernamento delle infrastrutture

“L’amministrazione, come annunciato da tempo, sta seguendo puntualmente il programma delle opere di manutenzione che erano state preventivate sulle metropolitane e sulle sedi tranviarie, a cominciare dalla linea del tram 8. La rinascita del trasporto pubblico, d’altronde – ha commentato l’assessore capitolino ai trasporti Eugenio Patanè – non può che ripartire dal rifacimento e dall’ammodernamento delle infrastrutture esistenti che, come detto più volte, scontano purtroppo anni di mancata manutenzione ordinaria e straordinaria”.

I lavori previsti sulla metro A

Per quanto riguarda i lavori sulla linea A, il cantiere andrà avanti per 18 mesi, dalla domenica al giovedì, dalle ore 21 fino al termine del servizio. “A fronte di ciò – fa sapere l’assessorato alla mobilità - verrà istituito un servizio sostitutivo per l'intera tratta Anagnina-Battistini con complessive 76 vetture bus”. Gli interventi si sono resi necessari per il rinnovo dell’armamento ferroviario.

La linea 8

Per quanto riguarda il tram 8, la linea verrà sospesa per circa 6 mesi. A gennaio era già entrata in manutenzione, per consentire la sostituzione di circa 130 metri di binario, dello scambio meccanico e del relativo incrocio di rotaie nell’anello capolinea Casaletto. Oltre ai binari, sono state sostituite le rotaie e le vecchie traverse in legno. Quei lavori, più urgenti, si sono protratti per 18 giorni. Adesso è necessario, com’era già stato annunciato, intervenire con dei lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento e la durata prevista è di circa sei mesi. Il servizio di trasporto sarà sostituito con vetture bus per l’intero percorso.

L'aiuto ricevuto dal Governo

“Sempre in ottica manutenzioni è molto importante la notizia arrivata – ha ricordato Patanè - dell’approvazione di un Decreto in cui è inserita una norma di grande importanza per i convogli delle Linee B e C della metropolitana di Roma”. Le richieste del Campidoglio, che chiedeva di prorogare la revisione dei treni in scadenza, è stata accolta. I convogli non saranno pertanto bloccati, come stava avvenendo ora, con i disservizi spesso lamentati dai passeggeri delle due linee metropolitane.

