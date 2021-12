Trasporti, Roma rischia la "carenza di ferro": metro A verso lo stop. Sempre meno i tram

È un futuro a tinte fosche quello che l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, ha disegnato ieri per la mobilità della Capitale. Nel corso di un'audizione presso la commissione Mobilità, sono stati lanciati allarmi che, nel nuovo anno, potrebbero mettere definitivamente ko i trasporti capitolini. Metro A e tram sono i due nodi più ingarbugliati che rischiano di mandare Roma in "carenza di ferro".

L'allarme per la linea A

Il timore, noto da tempo ed ufficializzato ieri in commissione, è soprattutto quello per la linea A. Cosa sta succedendo? Da tempo si sa che i convogli della linea devono andare in manutenzione. I ritardi accumulati nelle precedenti gestioni hanno procastinato l'avvio dei lavori. Contemporaneamente l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie si è fatta pressante. Patanè, appena insediato, ha proposto una soluzione, revisionare con mitigazione i singoli treni. Una sorta di proroga insomma. Patanè ha spiegato che se i convogli dovranno fermarsi per revisione "con un numero troppo esiguo di treni, saremmo costretti a chiudere la linea. Non potremmo ammassare mille persone in banchina". Al momento si attende la risposta dai tecnici del ministero per la la soluzione proposta.

Nel frattempo però il sistema della manutenzioni è stato rimesso in moto: "Ci aspettano un anno e mezzo-due di lavori per spendere i 425 milioni stanziati per la manutenzione delle linee metropolitane. Una parte è stata già impegnata per 134 milioni ed è destinata a nuovi treni. La gara è stata affidata per 30 treni di cui la prima tranche di 14 arriverà tra due anni. Ha vinto CAF: 12 andranno sulla linea B e 2 sulla A".

"Poi- ha aggiunto- ci sono 66 milioni destinati per la revisione generale, 36 per l'ammodernamento della linea A, 4,6 sul segnalemento e poi restano 185 milioni sui sistemi antincendio e per le banchinette e che avevano come termine il 31 dicembre 2021. Abbiamo deciso per questo di chiudere una revisione del progetto".

I tram

C'è poi il capitolo tram, di cui Patanè ha ammesso la carenza. "Oggi su 77 tram esistenti ce ne sono solo 22 in circolazione". Praticamente tutte le linee tranviarie della Capitale presentano problemi. Il problema, di cui abbiamo spesso scritto, è quella di un'incompatibilità tra i mezzi e i binari. Un'incompatibilità che ha portato al logorio tanto dei mezzi (soprattutto quelli più recenti) quanto dei binari. A mitigare le paure l'annuncio dei fondi per i lavori: "Abbiamo i fondi per ammodernare l'armamento dei tram. In passato è stato fatto pochissimo. C'erano 25 milioni. Ma in tre anni sono stati sviluppati uno o due milioni all'anno".

I tram del futuro

Spazio anche al futuro, ma anche qui, per i tram almeno, le tinte sono fosche. La cura di ferro per la Capitale passa per "quattro nuove linee tranviarie da fare entro il Giubileo e altre 7 su cui la vecchia amministrazione ha avviato le progettazioni. Noi non siamo pronti. Non abbiamo i tecnici per la loro gestione né capacità di gestire l'armamento. Dobbiamo dotarci di tecnici".

I soldi per Roma

Patanè ha anche dedicato parole alla ricerca dei fondi per Roma. "A Draghi il sindaco Gualtieri ha presentato due istanze. Con la prima ha chiesto 11,4 miliardi in 15 anni per la rete metro, dai prolungamenti della linea A alla metro C fino alla linea D. Circa 1,5 li stiamo prendendo già nella legge di bilancio".

"L'altra istanza- ha aggiunto- è la questione annosa della ripartizione del Fondo nazionale trasporti. Serviamo il 16% del chilometraggio nazionale, il 9% degli addetti, ma sul Fondo abbiamo solo il 4%. Non c'è proporzionalità. Il fondo dà 574 milioni alla Regione Lazio e 240 milioni a Roma, di questi 50 sono di extra gettito della Regione Lazio. In pratica sul Fondo nazionale Roma prende effettivamente 190 milioni. Sto chiedendo e ho chiesto anche alla Regione di sottoscrivere un accordo quadro entro fine anno, affinché la Regione porti questa richiesta in conferenza Stato Regioni".