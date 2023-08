Metro A, Gualtieri posta la foto delle traversine marce e attacca: "Lavori rimandati per timore di impopolarità"

Travi di legno mangiate dal tempo, crepati e bucati, accatastati uno sull’altro. Sono le traversine dei binari della metro A, per cui oltre un anno fa, a luglio 2022, sono partiti i lavori di sostituzione integrale insieme con i binari, e la foto è stata diffusa sui social dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per sottolineare l’importanza dei lavori (che in questi giorni comportano la chiusura della metro A tutto il giorno, nella tratta Arco di Travertino-Ottaviano) e puntare il dito contro le mancate manutenzioni.

“Ecco com’erano ridotte le traversine di legno della metro A che da mesi stiamo sostituendo insieme ai binari. Assurdo che manutenzioni di tale importanza non fossero state fatte negli ultimi 15 anni, nonostante il tempo di vita massimo dei binari installati nel 1979 sia di 30 anni - ha detto il sindaco - Evidentemente chi ci ha preceduto ha preferito far putrefare completamente i binari piuttosto che affrontare l’impopolarità di mesi di parziale chiusura della metro. Noi non siamo venuti per galleggiare e ci assumiamo le nostre responsabilità”.

“I lavori di rinnovo completo dei binari procedono senza sosta da un anno, tutte le notti (ragione della chiusura della metro A alle 21) e ad agosto stanno andando avanti a ritmo accelerato grazie alla chiusura parziale della metro A dall’11 al 24, che permetterà di concludere in anticipo i lavori e rendere disponibile il servizio anche la sera già a partire dal mese di dicembre - prosegue il sindaco - Dall’11 al 13 agosto si è svolta la sostituzione di 2 comunicazioni semplici ed il rinnovo del binario di stazione in corrispondenza di Anagnina. Dal 14 al 24 agosto invece si sta lavorando nella tratta Re di Roma - Flaminio dove sono presenti le maggiori difficoltà per infiltrazioni e concrezioni nonché per la tipologia di galleria: si sta rinnovando in maniera completa il binario e vengono sostituite le attuali traverse in legno con le traverse in CAP”.

Meleo replica a Gualtieri: "Mi occupai in prima persona delle manutenzioni"

Il post di Gualtieri - e l’attacco indiretto alla giunta Raggi - arriva a poco più della metà di un anno estremamente problematico per la mobilità, con il tram 8 fermo anche lui da luglio 2022 per i lavori di sostituzione dei binari, la metro A chiusa anticipatamente alle 21 in settimana e, sino al 24 agosto, anche di giorno in una tratta, e la metro B diventata un girone infernale di corse saltate, tempi di attesa infiniti e banchine strapiene per le revisioni. Con conseguenti proteste sempre più veementi e animi sempre più esasperati da parte di chi usa quotidianamente il trasporto pubblico.

“Svolgere queste attività complesse e impegnative - ha concluso Gualtieri - che in passato non sono state fatte con la giusta regolarità, è indispensabile per avere un servizio sicuro ed efficiente”. Un richiamo alla responsabilità che non ha mancato di suscitare la reazione del Movimento 5 Stelle, in particolare di Linda Meleo, assessora alle infrastrutture della giunta Raggi: “Niente manutenzioni in 15 anni? Sulle metro di Roma Gualtieri mente ai cittadini, sperando forse che durante il ponte di Ferragosto i romani siano meno attenti. Sbagliatissimo: mi occupai in prima persona di dare il via a un programma urgente di manutenzione della rete delle metropolitane. Abbiamo avviato lavori, ottenuto risorse, fatto bandi, diversi dei quali sono attualmente in corso. Il tutto senza poteri commissariali”.

Meleo ha quindi ricordato che “il primo grande lotto di lavori lasciato a Gualtieri e che è oggi in corso interessa appunto la metro A e riguarda l’ammodernamento degli impianti elettrici e dei binari. Per la B invece ci si è concentrati sulle banchinette e sugli impianti antincendio, interventi anche questi lasciati in eredità e che partiranno a breve. Questi sono fatti lasciati dall’amministrazione a 5 Stelle, tutti dettagliatamente documentabili - conclude - non sono invenzioni. Il sindaco si affretti ad avviare il secondo stralcio del piano di manutenzioni delle metro e si occupi seriamente del decoro di questa città”.

Come stanno andando i lavori per la metro A

Al netto delle polemiche, Gualtieri ha spiegato che a oggi sulla metro A lavorano 40 operai specializzati, con 3 treni speciali appositamente costruiti per questo tipo di lavorazioni: “Ogni giorno vengono sostituiti circa 150 metri lineari di binario, con la rimozione del pietrisco che in queste stazioni profonde, presenta un grado di compattezza molto elevato, anche a causa di interventi molto superficiali fatti negli anni precedenti - ha spiegato - Questi agglomerati devono quindi essere rimossi con particolari attrezzature per poi poter ripristinare con nuovo pietrisco il corretto assetto per la posa in opera dei nuovi binari. Inoltre, in questa fase vengono verificate e controllate tutte le canalizzazioni per assicurare il corretto deflusso delle acque”.

Sino al 24 agosto i treni smetteranno di circolare tra Arco di Travertino e Ottaviano, poi il processo di rinnovamento della metro A proseguirà con la sostituzione dei binari nel tratto finale fra Ottaviano e Battistini, che verrà realizzato grazie a fondi giubilari e si concluderà in tempo per l’anno santo. Già a partire da dicembre, però, la linea dovrebbe tornare a chiudere regolarmente all’una la sera.