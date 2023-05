Il Giubileo traina la metro A: per Gualtieri "avremo un salto di qualità"

Il Giubileo comporterà "un salto di qualità significativo" per il trasporto pubblico romano, in particolare per le metropolitane. Lo ha detto il sindaco ci Roma, Roberto Gualtieri, nel corso di un'audizione durante la commissione capitolina sul Giubileo.

"Rispetto alla manutenzione delle metro il Giubileo ci consente un salto di qualità significativo, grazie a 60 milioni per i nuovi treni della linea A, il primo nel 1 trimestre 2024. A seguire, cinque nuovi treni per aumentare le frequenze", ha detto il sindaco, parlando poi dei 31,72 milioni erogati per il rifacimento totale dei binari dei binari della prima linea metropolitana di Roma. I lavori, partiti a luglio 2022, sono attualmente in corso fino a Ottaviano, ma "si potrà proseguire fino a Battistini", e l’attività comprende il rinnovo di circa 10 chilometri di binari e delle relative comunicazioni (deviatoi, scambi e casse di manovra) per un totale di 31,72 milioni di euro.

I guai della metro A: "I binari erano 'scaduti' da 14 anni"

Una menzione obbligata, quella relativa ai lavori di rifacimento della metro A, alla luce dei numerosi problemi che si sono registrati negli ultimi mesi: "I cittadini giustamente si arrabbiano, ma sono interventi che richiedono molto tempo come la sostituzione dei binari, che si rompono costantemente - ha aggiunto Gualtieri - I binari durano 30 anni, erano stati messi nel 1979, erano 'scaduti' da 14 anni. E poi, sorpresa, si rompono. Servono 18 mesi. Non è uno scherzo, è una cosa complicata. Un capolavoro di organizzazione logistica".

Come rilevato anche da Acos, la metro A è attualmente la peggiore di Roma. Sulla linea, nel corso del 2022, si sono infatti verificati 161 eventi che hanno comportato disagi per i viaggiatori. La tratta Ottaviano-Battistini da sola ha accumula più della metà delle ore di blocco del servizio ferroviario (15 ore), mentre per quanto riguarda le stazioni chiuse, il primato è detenuto da Re di Roma, rimasta chiusa per 26 ore e 25 minuti. Conteggio che salirebbe se si calcolasse anche la chiusura durate 9 giorni consecutivi, dal 24 marzo al 2 aprile, che porta il totale delle ore di servizio non garantite a 239. Seguono nell’ordine Vittorio Emanuele, San Giovanni (chiusa prevalentemente per cause legate alle manifestazioni nell’omonima piazza), Manzoni, Furio Camillo e Ponte Lungo.

Sul fronte sicurezza, il sindaco ha ricordato che "nel secondo dpcm c'è un piano complessivo di riqualificazione delle stazioni della metro A per 81 milioni, che oltre a renderle più decorose le renderà più sicure, con il rafforzamento della videosorveglianza. Siamo partiti inoltre con con le procedure per reclutare altri agenti di polizia locale".

Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio: attesa per il responso di Anac sul testo del bando di gara

Il sindaco ha quindi parlato della tramvia Tva, la Termini-Vaticano-Aurelio, che "vorremmo fosse pronta per il Giubileo da Termini a Piazza Venezia. Il testo del bando è stato mandato all'Anac, che il 5 maggio ha risposto con prescrizioni - ha concluso Gualtieri - Oggi Invitalia risponderà ad Anac. Contiamo di poter avere il nulla osta per la gara: è un appalto integrato da 144 milioni solo di base di gara, per un'opera finanziata in parte col Pnrr e in parte dal Fondo trasporto rapido di massa".

Un passo decisivo per la Tva era stato compiuto a febbraio, quando era stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da Roma Servizi per la Mobilità, e il quadro economico- L’ordinanza della commissaria straordinaria di Governo, Maria Lucia Conti, era stata trasmessa a Invitalia per la pubblicazione del bando di gara, che avrà un ruolo determinante nella realizzazione dell’opera, perché fino alla fine del 2026 avrà la funzione di centrale di committenza e di supporto tecnico-operativo per la realizzazione delle infrastrutture.