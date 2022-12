Metro, in arrivo 30 nuovi treni: la prima metà in servizio per il Giubileo

A meno di una settimana dalla chiusura anticipata del concordato Atac, un passaggio che la giunta del sindaco Gualtieri e i vertici dell’azienda hanno definito fondamentale per rilanciare e migliorare il trasporto pubblico cittadino, il Comune sigla un accordo per l’acquisto di 30 nuovi treni da destinare alle linee metro A e B.

L’accordo quadro è stato firmato con Hitachi Rail, aggiudicataria della procedura competitiva svolta, e comporta un investimento complessivo di 264 milioni di euro. Il primo contratto applicativo prevede la fornitura di quattordici treni, dodici destinati alla Metro B e due alla Metro A, che inizieranno ad arrivare nel dicembre 2024 e saranno tutti consegnati entro 12 mesi.

“L’acquisto di 30 nuovi treni per le metro A e B, di cui i primi arriveranno entro il Giubileo, è un’ottima notizia - ha detto il sindaco Gualtieri - Finalmente si torna ad investire sul futuro, a combattere i ritardi delle procedure, a progettare nuove linee, acquistare nuovi bus ecologici e nuovi treni, a fare tutta quella manutenzione mancata per decenni. Sono tutti obiettivi che non potevano più essere rimandati, per i quali servirà del tempo ma che saranno raggiunti con grande impegno, costanza e determinazione”.

“Ringrazio il Dipartimento Mobilità per il lavoro svolto e per essere riuscito a raggiungere questo difficile risultato - ha aggiunto l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè - che rappresenta una straordinaria notizia per Roma: nonostante i ricorsi, che hanno dato ragione all'amministrazione, infatti, la capitale inizierà ad avere comunque i primi nuovi convogli in tempo per il Giubileo del 2025 rinnovando e aumentando la flotta treni a disposizione di Atac”.

Proprio in occasione della chiusura del concordato Atac, il direttore generale dell’azienda, Alberto Zorzan, aveva annunciato anche l’imminente uscita di una gara per l'acquisto di tram: “Sarà una gara da mezzo miliardo di euro, e credo che in Europa non ce ne sia mai stata una così grande. Riteniamo che le prime vetture tram arriveranno per il Giubileo. Tra i primi atti la restaurazione del deposito di piazza Maggiore e la sostituzione delle vetture Stanga, arrivate alla fine della loro vita tecnica”.