La metro A chiuderà in anticipo per un anno e mezzo. Tutti i dettagli

Lunedì 4 luglio partono i cantieri sulla linea arancione della metropolitana di Roma. Gli interventi comportano la chiusura anticipata del servizio, ma solo in alcuni giorni della settimana.

Previste navette sostitutive

I lavori sulla metro A, a differenza di quelli della linea tramviaria 8 che partono nella stessa giornata, sono previsti dalla domenica al giovedì. In quei giorni, quindi, la metro chiude alle ore 21. Per garantire comunque il trasporto agli utenti, è stato disposto l’impiego di navette sostitutive per l’intera tratta compresa tra i capolinea di Battistini e di Anagnina.

Quando chiude la sera

Il cantiere è destinato a durare per 18 mesi, quindi si protrarrà anche per tutto il 2023. Nelle giornata di venerdì e di sabato però i lavori non saranno eseguiti e di conseguenza i cancelli di accesso alla banchina restano aperti per consentire il consueto servizio dalle 5.30 del mattino all’1.30 di notte. I lavori, come per il tram 8, sono necessari per consentire il rinnovo dell’armamento ferroviario, vale a dire i binari, gli scambi e la massicciata.

L'ammodernamento necessario

“La rinascita del trasporto pubblico, non può che ripartire dal rifacimento e dall’ammodernamento delle infrastrutture esistenti. Infrastrutture che, come detto più volte, scontano purtroppo anni di ritardi e mancate manutenzioni ordinarie e straordinarie ha commentato l’assessore capitolino ai trasporti Eugenio Patanè - ci dispiace per i disagi che dovranno affrontare i cittadini, ma la priorità è garantire la sicurezza degli utenti e ridare alla città una qualità del ferro all’altezza di una grande capitale europea”.