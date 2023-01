Mercato via Sannio: con i fondi del Giubileo via libera al restyling

La riqualificazione del mercato di via Sannio non è più una chimera. Sul progetto che era stato presentato dal municipio VII sono arrivati anche i fondi del Giubileo. L’intervento è tra quelli che sono infatti stati annunciati nel corso della conferenza stampa del sindaco Gualtieri e del sottosegretario Mantovano sulle opere previste per l’anno santo.

Via Sanno tra le opere del Giubileo

Nel programma degli interventi che riguardano la riqualificazione degli spazi, figura anche la sistemazione del mercato di via Sannio, uno dei più noti a livello cittadino. Attualmente lo spazio è caratterizzato dalla presenza di centinaia di banchi parzialmente sormontati da una tettoia fatiscente. L’idea di realizzare un completo restyling era maturata anche considerando i costi per l’eliminazione di quella tettoia, operazione che sarebbe costata 200mila euro, aveva spiegato l’allora presidente municipale Monica Lozzi. Per questo l’ente di prossimità, dovendo spendere delle risorse, aveva deciso di puntare con maggiore decisione su una riqualificazione complessiva.

La riqualificazione voluta dal municipio

Per sostenere il progetto del municipio VII, che prevedeva di ridurre il numero dei box (massimo 130) la creazione di portali d’accesso, una nuova copertura “green” in cui alternare pannelli fotovoltaici ed essenze arbustive, l’amministrazione comunale aveva previsto anche l’accensione di due mutui. Sull’esercizio 2022 del bilancio comunale era infatti prevista una spesa di 140mila euro per gli incarichi professionali legati alla riqualificazione ed ulteriori 3,375 milioni di euro per l’intervento vero e proprio.

Quel progetto, risalente alla fine del 2020, aveva dovuto fare i conti con il piano territoriale paesaggistico della Regione Lazio e con una serie di obiezioni avanzate anche dalla Soprintendenza. Si chiedeva, in sostanza, di cercare una sede alternativa al mercato. Veniva fornita però anche una via d’uscita, data dalla possibilità, per il municipio VII, di “confermare il prevalente interesse pubblico dell’intervento”. Pubblico interesse che è stato ribadito dall’amministrazione municipale guidata da Francesco Laddaga. Il resto è storia recente, Roma Capitale, preso atto dell’importanza di garantire il restyling del mercato, ha deciso d’investire ulteriormente sulla sua valorizzazione.

I fondi giubilari ed il restyling del mercato

“Il progetto proposto – si legge nel programma degli interventi essenziali ed indifferibili in preparazione del Giubileo –parte da un confronto sia con la sovrintendenza comunale e con la soprintendenza speciale di Roma, per cercare una soluzione che valorizzasse il contesto storico paesaggistico con una maggiore integrazione tra il mercato, le Mura Aureliane, la retrostante Basilica di S. Giovanni ed il giardino nel frattempo restituito alla collettività”.

Da queste premesse prende le mosse una “soluzione progettuale condivisa” che si sviluppa lungo due direttrici (una parallela e l’altra ortogonale a via Sannio) e che prevede due blocchi di banchi, una di forma quadrata e l’altra rettangolare. I due blocchi “s’intersecano realizzando un accesso dal parco e una piazzetta retrostante, e una migliore definizione del margine verso via Locri, con un portale di accesso, sulla stessa via, con una scalinata, anche con rampa di accesso per gli utenti con limitate capacità motorie”. Costo dell’operazione, grazie all’aggiunta di 2,485 milioni di risorse legate al Giubileo del 2025, raggiunge la cifra tonda di 6 milioni di euro.