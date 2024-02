Mercato via Sannio, partita la demolizione: entro il Giubileo la nuova struttura

I lavori di demolizione sono partiti e non si torna indietro. Il mercato di via Sannio sarà finalmente riqualificato e, nel primo pomeriggio di giovedì 1 febbraio, anche il sindaco è andato a visitare il nuovo cantiere.

Uno storico mercato da riqualificare

Lo storico mercato, dagli anni Sessanta un punto di riferimento per moltissimi romani, ha con il tempo mostrato una certa difficoltà a stare al passo con i tempi. Le postazioni, originariamente duecento, sono diminuite. Le strutture in laminato e plastica della copertura, come i tubi di acciaio su cui era fissata, hanno fatto il proprio tempo. L’amministrazione ha così deciso di cogliere l’occasione offerta dal Giubileo per ripensare totalmente la struttura.

Il nuovo mercato, in forza d’uno stanziamento di circa sei milioni di euro, verranno realizzati nuovi box con strutture prefabbricate facilmente removibili. La copertura, com’era previsto nel progetto licenziato dalla precedente amministrazione, sarà sostituita con un tetto in parte “a verde pensile”; saranno installati pannelli fotovoltaici e verrà lasciato più spazio tra i banchi e le mura.

Il nuovo mercato più integrato nel contesto archeologico

“Sono stato un cliente affezionato del mercato quando andavo alle medie qui dietro", ha dichiarato Gualtieri, durante il sopralluogo. Il sindaco ha spiegato che quello previsto sarà “un intervento di altissima architettonica, con nuove zone verdi. Questo progetto è armonicamente inserito, con il progetto finanziato con il programma Caput Mundi sulle Mura Aureliane e, con l'intervento giubilare a San Giovanni”. In questo modo il mercato finirà per integrarsi al meglio con il giardino di via Sannio, riaperto al pubblico nel febbraio 2022, e con la nuova pavimentazione che sarà realizzata davanti la basilica di San Giovanni in Laterano.“Oggi parte la fase di demolizione, finiremo l'intervento nel corso del 2025. Il periodo esatto – ha aggiunto Gualtieri – dipenderà da alcuni passaggi tecnici”.

Il lavoro del municipio per mantenere il mercato a via Sannio

“Abbiamo voluto preservare il mercato storico e quindi c'è stato un lungo periodo di lavoro per sottolineare e confermare l'interesse pubblico in modo che il mercato continuasse a vivere su una parte di via Sannio” ha ricordato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga. Il municipio, all’inizio della consiliatura, ha infatti respinto la richiesta di riallocare il mercato. Un passo necessario visto che la regione Lazio, nel 2021, aveva espresso la richiesta di delocalizzare il mercato perché gli interventi “gli interventi proposti nello studio di fattibilità non risultano conformi alla specifica disciplina di tutela del Piano territoriale paesaggistico”. Il mercato resta invece al suo posto.

“Entro il Giubileo potremo inaugurare la nuova struttura al quale abbiamo lavorato tutti insieme, dagli operatori al Municipio e al Campidoglio” ha aggiunto Laddaga. Soddisfatti gli operatori del mercato: “Finalmente partono i lavori, avevamo perso la speranza. Ogni sindaco veniva qui a dire che la situazione sarebbe stata risolta, ora per la prima volta iniziano. Speriamo ora tutto si concluda velocemente”.