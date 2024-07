Il mercato via Orvieto sarà riqualificato. C'è l'ok al nuovo progetto

La scorsa settimana è arrivato il via libera della commissione commercio. Adesso anche la commissione urbanistica di Roma Capitale ha approvato la variante urbanistica che consentirà, al mercato rionale di San Giovanni, di essere riqualificato.

L'approvazione in commissione commercio

“Da troppo tempo era in cantiere questa delibera che permette la riqualificazione dell’area nel Municipio VII, su cui è già presente il mercato, ma vincolata alla destinazione stradale” aveva commentato Andrea Alemanni, all’indomani dell’approvazione della variante nella commissione commercio che presidente, aggiungendo che “presto potremo festeggiare la fine di questo lungo iter amministrativo”.

Il via libera in commissione urbanistica

Nel percorso amministrativo mancava l’ok della commissione urbanistica che, a distanza di una settimana, è arrivato. “È un provvedimento importante, fortemente voluto dal Sindaco Gualtieri, che prevede un intervento stimato di circa 3 milioni di euro, che consentirà la riqualificazione dell’area nel VII Municipio con la realizzazione del mercato ‘plateatico attrezzato’ che i cittadini aspettavano da anni. È stato un percorso lungo, complesso e partecipato portato avanti in questi anni fin dall’opposizione grazie al lavoro incessante della sezione democratica di San Giovanni” ha commentato il democratico Corbucci, presidente della commissione bilancio.

Più soldi per migliorare il progetto

Il mercato celebrato nel film di Diego Bianchi “Arance e Martello” sarà quindi riqualificato. Non più però secondo il progetto che era stato predisposto dalla precedente amministrazione locale. “Il progetto preliminare che prevede anche la chiusura di una carreggiata (via Orvieto ndr) oltre all’installazione di nuovi lampioni, panchine, alberi e tavolini con ombrelloni, deve essere migliorato per molti aspetti” ha commentato Corbucci. “Ecco perché ho lavorato per ottenere un ampliamento dello stanziamento di bilancio con l’obiettivo di soddisfare le richieste che vengono dal territorio”. E la richiesta principale che arriva dal territorio è quella di restituire linfa ad un mercato che, come altre realtà commerciali presenti nel municipio, attende da troppo tempo il promesso rilancio.