Una biblioteca nel mercato più grande di Roma: apertura prevista entro l’estate

Si avvicina la data in cui sarà aperta alla cittadinanza una nuova biblioteca. Si trova nel complesso che ospita il mercato coperto più grande della città, il “Trionfale” di via Andrea Doria. Si tratta in realtà dell’ampliamento di una biblioteca già esistente, ma troppo piccola per soddisfare le esigenze del popoloso quadrante. Non quindi una nuova biblioteca, ma l'allargamento di quella esistente che, pertanto, non lascerà la sua storica sede.

L'ampliamento della piccola biblioteca Giordano Bruno

Il nuovo spazio è stato oggetto di un sopralluogo, avvenuto nella mattinata del 21 febbraio, a cui ha preso parte l’assessore alla cultura Miguel Gotor, la presidente del municipio I Alessandra Bonaccorsi, esponenti del Campidoglio, della giunta e del parlamentino municipale ed anche una delegazione di cittadini. Sopra il mercato Trionfale è prevista la realizzazione di una grande aula studio, con 48 postazioni ed un altro spazio comune allestito con poltroncine e tavolini bassi.

Il municipio ha già fatto sapere che l’aula studio “aprirà le sue porte ai cittadini prima dell’estate”. “Sono almeno 15 anni che stiamo aspettando l’apertura di questo spazio perché, gli abitanti di Trionfale, Prati ed il quartiere della Vittoria, hanno finora avuto a disposizione soltanto la biblioteca di via Giordano Bruno, situata in un condominio e troppo piccola per il nostro quadrante” ha spiegato Luisa Sodano, presidente della rete Insieme 17.

Le richieste del territorio

“Siamo contenti del fatto che l’amministrazione, inizialmente intenzionata a realizzare solo un’aula studio, abbia accolto le nostre richieste – ha spiegato la residente – avevamo infatti espresso l’esigenza di destinare una parte dello spazio agli incontri ed agli appuntamenti delle comunità locali, prive di altri luoghi dove potersi fisicamente confrontare”. La richiesta è stata accolta. Altra istanza che arriva dal territorio riguarda l'utilizzo della "piazzetta", vale a dire della terrazza del mercato Trionfale, in passato utilizzata dai comitati di zona per organizzare eventi socio culturali. “Abbiamo chiesto che possa essere impiegata quella piazzetta per gli appuntamenti previsti nella programmazione estiva della biblioteca” ha spiegato la portavoce di Insieme 17. Una richiesta che è al vaglio.

“Il tema dell’ampliamento della Biblioteca Giordano Bruno era aperto da molti anni e attendeva una risposta – ha commentato l’assessore alla cultura Miguel Gotor – Come sede ideale abbiamo scelto un immobile al Mercato Trionfale di proprietà comunale, mai utilizzato e sul quale stiamo intervenendo. La nuova sede sarà dunque uno spazio complementare alla biblioteca di quartiere e farà parte della nuova rete di aule studio che stiamo realizzando nella città”.