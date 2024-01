Mercato di San Silverio, la replica dell'assessore Petracca: "Sui percorsi per non vedenti solo falsità"

Dopo la denuncia della consigliera del tredicesimo municipio Maristella Urru di Aurelio in Comune riguardo i percorsi per ciechi e ipovedenti del mercato di San Silverio, è arrivata la pronta e dura replica del municipio XIII.

Salvatore Petracca assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti ha risposto con una dichiarazione, toccando temi tecnici all’attacco subito dall’amministrazione da parte dell’opposizione e ha difeso l’infrastruttura e il lavoro fatto per la sua realizzazione.

Questa la replica dell’assessore Petracca: “La realizzazione del mercato San Silverio è un fiore all’occhiello di questa amministrazione. Anche l’area circostante non facente parte dell’appalto, è stata riqualificata e messa a norma dopo i lavori di posa della fibra. Le falsità sulla realizzazione errata dei percorsi per i non vedenti sono smentite dalla normativa D.P.R. n. 503/1996, Legge n. 104/1992, D.M. n. 236/1989, D.P.R. n. 380/2001” – sottolinea l’assessore.

Petracca poi parte al contrattacco: “È ancora più scorretto mentire sulla impossibilità di accesso ai box di mercato in quanto, l’utenza non accede all’interno dei box che sono di esclusiva fruizione degli operatori, la parte riservata all’utenza è totalmente priva di barriere architettoniche. Consiglierei a quel paio di consiglieri di studiare le normative prima di propalare falsità in commissione e a mezzo stampa al solo fine di creare falsi allarmi sociali e con il solo scopo di screditare l’amministrazione del municipio. Comprendo e rispetto il loro ruolo di opposizione ma non condivido lo stile vergognoso di fare sciacallaggio politico su non vedenti e persone fragili in genere”.