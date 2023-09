Il mercato rionale chiede aiuto al municipio: servono pulizie e investimenti

Le pulizie e le attività di piccola manutenzione sono eseguite dagli operatori. Come avviene per le associazioni di gestione dei servizi. Ma a differenza di quanto avviene nei mercati dove associazioni e cooperative hanno formato delle Associazioni di gestione dei servizi (Ags), al Trullo non si riceve alcun tipo di beneficio.

“Abbiamo chiuso l’Ags qualche anno fa perché eravamo diventati troppo pochi ed ancora oggi lo siamo” spiega uno degli operatori rimasti attivi nella struttura mercatale. Rispetto al 2022 il numero di banchi aperti è aumentato, perché il bando predisposto dal municipio ha consentito di recuperare alcuni dei chioschi inutilizzati. Ma restano ancora una decina quelli che, quotidianamente, non sollevano le saracinesche.

Pochi operatori rimasti

Alla difficoltà nel costituire una nuova associazione per la gestione dei servizi, difficoltà che è nei numeri perché “almeno il 70% dovrebbe aderire” si somma quella della sfiducia che, anno dopo anno, si è fatta largo tra i box di via del Trullo. Al punto che “oggi sono pochi quelli interessati a costituire una nuova Ags. Però – ha aggiunto il commerciante – siamo noi che provvediamo a pulire e ad effettuare piccoli interventi manutentivi”. Senza alcun beneficio. “Cominciamo a stancarci però, ci sentiamo abbandonati. Se questi servizi li garantiamo noi, che almeno il municipio provveda a defalcare quanto paghiamo di canone per il Cosap” (canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche).

Sul tema è stata presentata un’interrogazione in municipio. Se n’è fatto carico il capogruppo di Fratelli d’Italia che, anziché puntare sullo “sconto” chiesto dagli operatori, che sarebbe difficile da quantificare, ha chiesto al minisindaco Gianluca Lanzi di valutare una seconda opzione: “far intervenire gli uffici per ripristinare con il dipartimento i servizi di pulizia, disinfestazione, manutenzione e guardiania del mercato”.

Il rilancio dei mercati e la nuova convenzione

Intanto il comune continua a predisporre il testo per superare la convenzione avviata durante l’amministrazione pentastellata. E’ in scadenza il prossimo 31 dicembre e dovrebbe essere sostituita da un’altra che, per ammissione dell’assessora alle attività produttive, partirà da una “fotografia reale delle condizioni dei vari mercati”. Perché sono tanti, a Roma, e con esigenze diverse. Ma il rilancio di ciascuno di loro, soprattutto nelle periferie, diventa il volano per la rigenerazione anche dei territori in cui sono inseriti. Vale anche al Trullo.