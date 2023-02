Un box nel mercato per raccogliere il cibo invenduto: andrà all’alberghiero

Recuperare il cibo invenduto per contrastare lo spreco alimentare. Sono sempre più numerose le realtà che in città avviano iniziative di questo genere. Quella pensata nel territorio del municipio X è però pensata per soddisfare un’utenza molto particolare: gli studenti.

La richiesta dell'alberghiero

Tra le proposte messe in agenda nel parlamentino di Ostia, figura un provvedimento che ha già incassato il via libera di due differenti commissioni. Il centro di formazione alberghiera di Castel Fusano, nel corso di una commissione svoltasi il 10 febbraio, ha chiesto all’amministrazione “un aiuto per la realizzazione di un progetto contro lo spreco, che coinvolga il mercato Appagliatore”.

Cosa fare del cibo invenduto

“Come municipio dobbiamo trovare un box, all’interno del mercato, in cui raccogliere tutti i generi alimentari che verrebbero destinati all’iniziativa, per poi farli avere all’alberghiero che potrebbe organizzare delle iniziative per sensibilizzare i cittadini contro lo spreco alimentare, ad esempio facendo degli showcooking” ha spiegato Flavio Biondo, il presidente della commissione attività produttive ed il primo firmatario della proposta già avvallata anche in commissione ambiente.

La ricerca di un box inutilizzato

L’iniziativa, che prevede il coinvolgimento evidentemente dell’associazione di gestione dei servizi locale, prevede il semplice impiego di uno dei box attualmente inutilizzati all’interno del mercato. I banchi chiusi, da norma, vengono messi a bando dall’amministrazione municipale. In questo caso l’ente di prossimità dovrebbe procedere a destinarne uno, in accordo con l’Ags del mercato Appagliatore, per raccogliere i generi da destinare al centro di formazione che opera nella sede ristrutturate dell’ex Enalc Hotel di Ostia Lido. “Anche se minimo, ogni contributo che arriverebbe – ha precisato Biondo – costituirebbe un piccolo passo contro lo spreco alimentare”.