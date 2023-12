Mercato Metronio, ancora uno slittamento sull’avvio dei cantieri: “Siamo in ritardo”

Non riesce a decollare l’intervento di riqualificazione di cui beneficia il mercato rionale Metronio. Insieme al vicino parcheggio multipiano, ha ricevuto finanziamenti comunali ed anche fondi giubilari. Quattordici milioni e mezzo di euro a disposizione non sono serviti, fino ad oggi, neppure ad avere un progetto definitivo approvato.

Il ritardo dei lavori

Del mercato Metronio, che fa parte complesso di via Magna Grecia progettato dall’ingegner Riccardo Morandi, si è discusso durante la commissione Giubileo convocata il 4 dicembre. “Devo essere sincero” ha premesso Marco Sangiorgio, l’amministrazione delegato e direttore generale della società Giubileo 2025 parlando del restyling del mercato: “mi sembra un’operazione estremamente complicata, per vari motivi”.

Un cronoprogramma disatteso

Le ragioni non sono state chiarite, ma il numero uno della società Giubileo 2025 ha ammesso che “il progetto di riqualificazione è in ritardo” ed è un ritardo “in questo momento quantificabile in alcuni trimestri”. Ciò significa, a voler essere ancora più chiari, che “non saremo in grado di rispettare i tempi previsti dal DPCM”. Il cronoprogramma procedurale prevedeva per il terzo trimestre del 2023, l’approvazione del progetto definitivo e la pubblicazione del bando di gara. L’ultimo trimestre dell’anno, invece, avrebbe dovuto esser quello relativo alla stipula del contratto. Obiettivi lontani visto che non si ha notizia neppure della conclusione della relativa conferenza dei servizi.

La richiesta di trasparenza

“Faremo una commissione ad hoc per capire le origini di questi ritardi, perché i lavori, arrivati a questo punto, dovevano già partire e nel complessivo importo ci sono anche un paio di milioni di fondi giubilari” ha commentato Dario Nanni, il presidente della commissione Giubileo 2025. Eppure il rilancio del mercato aveva beneficiato, già con la precedente amministrazione municipali, la messa a disposizione di 12 milioni e mezzo di euro. La cifra, ritenuta insufficiente per varie ragioni, tra cui il rincaro dei prezzi di alcuni materiali, era stata anche incrementata, consentendo all’intervento di rientrare tra le opere contemplate dal Dpcm dello scorso giugno.

La paura degli operatori

“Siamo fortemente preoccupati – ha commentato intanto il presidente dell’AGS, l’associazione di gestione dei servizi del mercato Metronio – temiamo che la sospirata riqualificazione possa saltare e per questo chiediamo sia fatta chiarezza affinché si arrivi ad una procedura di messa a bando dei sospirati interventi di riqualificazione”. Nel frattempo nell’attiguo parcheggio “sono tornati a farsi vedere degli occupanti abusivi” raccontano gli esercenti. Ed è anche questa una “complessità” che, ora, bisogna affrontare per garantire, prima o poi, l'avvio dell'atteso e costoso cantiere.