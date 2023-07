Dal Giubileo altri 2 milioni per l’atteso restyling dello storico mercato

Una piazza coperta, un giardino pensile, uno spazio polifunzionale ed aree per il coworking. Il progetto di rilancio del mercato Metronio di San Giovanni è complesso. E costoso. Ma sono stati stanziati altri due milioni di euro, con i fondi del giubileo, per realizzare l’ambizioso obiettivo.

Perché servivano altri 2 milioni

“Non era un risultato scontato inserire quest’operazione nell’ambito degli interventi giubilari e per questo vorrei pubblicamente ringraziare l’assessora Antonella Di Giacomo, perché adesso abbiamo due milioni d euro in più per finalizzare l’intervento – ha premesso il minisindaco del municipio VII Francesco Laddaga – quei fondi in più serviranno a sostenere i costi di progettazione ed a coprire l’aumento dei prezzi che nel frattempo è intervenuto”.

Il progetto di rilancio dello storico mercato, coprogettato dall’architetto Giorgio Morandi, ha per ora interessato soltanto la messa a norma degli impianti e la sistemazione di alcune perdite prodotte dal solaio. “Quello è un edificio storico importante, ma soprattutto è uno snodo cruciale per tutto il IX Municipio ed ora potremo riqualificarlo grazie ad un progetto di qualità, che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione e che abbiamo totalmente spostato”.

I fondi sono arrivati con il DPCM firmato dal governo lo scorso giugno che inserisce, tra gli interventi giubilari, altri 97 interventi oltre a quelli originariamente previsti. Per quanto riguarda il “mercato Metronio” è prevista la pubblicazione del bando di gara entro settembre 2023 e la stipula del contratto entro la fine dell’anno. I lavori dovranno invece essere completati, e collaudati, entro il secondo trimestre del 2024.

Il progetto di restyling

L’obiettivo di fondo, si legge nella scheda dell’intervento allegata al Dpcm, è di “realizzare una nuova offerta urbana” che sappia valorizzare “la straordinaria posizione di cui gode l’edificio” ed anche il suo valore intrinseco in quanto “testimone di un periodo storico dell’architettura funzionale italiana del dopoguerra”. La nuova centralità prevede la realizzazione la trasformazione dell’edificio in una struttura polifunzionale ed eco-sostenibile, in cui “la vocazione mercatale rimane il fulcro e l’anima dell’edificio, seppure rivisitata”. Ed allora spazio al giardino pensile, alle aree per il coworking ed a quelle dove “promuovere eventi culturali e di valorizzazione dell’enogastronomia locale”.

Fondi anche per riaprire il parcheggio multipiano

Dei fondi a disposizione per il restyling che ora sono saliti a 14 milioni e mezzo di euro, non beneficia solo il corpo di fabbrica principale. “L’intervento – ha dichiarato esso Laddaga – include anche il recupero dell’adiacente parcheggio multipiano, chiuso da anni”. Verrà anche dotato di colonnine per la ricarica elettrica delle automobili per favorire la mobilità green. “Con i problemi di parcheggio che ci sono in tutta la città, oltre che in quell’area così densamente abitata, recuperare quella struttura è fondamentale”. Vale per il multipiano ma anche per il mercato che, grazie ad un progetto ora interamente finanziato, può finalmente cambiare pelle ed adeguarsi alle nuove esigenze del territorio.