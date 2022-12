La casa dell'ex custode del mercato rionale occupata abusivamente

Sgomberare l'appartamento dell'ex custode occupato abusivamente all'interno del Mercato Italia di via Catania, trovando una soluzione alternativa per chi ancora oggi ci vive, riconsegnandolo alla cittadinanza per progetti sociali e culturali. E' quanto viene proposto da Italia Viva in II municipio e a livello più ampio in assemblea capitolina per tutte quelle situazioni simili, che a Roma coinvolgerebbero oltre venti mercati rionali.

L'alloggio dell'ex custode del Mercato Italia occupato senza titolo

Da almeno tre anni a via Catania, dove si trova il Mercato Italia, l'amministrazione comunale sta cercando di liberare l'immobile che un tempo era assegnato al custode della struttura, una figura la cui funzionalità è decaduta con l'avvento delle AGS, le associazioni di gestione dei servizi composte dagli operatori. Come accaduto anche per i custodi delle scuole (circa 100 casi a Roma), in base a una delibera del 2009 tutti quelli andati in pensione avrebbero dovuto riconsegnare gli alloggi, ma in moltissimi casi non è stato così. L'11 luglio 2019 l'allora assessore municipale del II, Valerio Casini, chiedeva alla polizia locale di Roma Capitale di verificare "titoli e decorrenza" dell'occupazione dell'immobile e "adottare tutti i provvedimenti necessari". Quattro mesi dopo i vigili comunicavano di aver proceduto "nei confronti dell'ex custode con informativa inviata all'autorità giudiziaria competente". Sono seguite ulteriori richieste, fin quando a inizio 2020 si è scoperto che gli occupanti abusivi avevano allacciato "la corrente dell'alloggio all'utenza comunale della sede municipale presente all'interno del mercato stesso", come si legge in una delle note inviate dall'ex assessore in quei giorni.

L'allaccio abusivo al quadro elettrico dell'ufficio anagrafe

Per questo, ancora il 21 gennaio 2020 sempre Casini, oggi consigliere di Italia Viva in assemblea capitolina, chiedeva alla direzione tecnica del II municipio di risolvere la problematica, e il 5 febbraio 2020 il vice comandante della polizia locale di Roma Capitale chiedeva al dipartimento patrimonio "di conoscere quali siano i provvedimenti che intende emanare nei confronti del nucleo familiare identificato nell’immobile in questione e già perseguito penalmente per il reato di occupazione abusiva da personale". Il 12 febbraio successivo il dipartimento dava 30 giorni di tempo all'ex custode per lasciare l'immobile. Allo scadere del termine, il Comune avrebbe proceduto alla "riacquisizione forzosa del bene".

Casini (Iv): "Bisogna occuparsi del fenomeni e liberare gli alloggi"

Ad oggi, lì al Mercato Catania come altrove (per esempio, solo nel II municipio, anche al Mercato Pinciano e al Nomentano), chi non ha titolo continua a vivere negli immobili di proprietà di Roma Capitale: "Bisogna approfondire situazione per situazione - commenta a RomaToday Casini - perché ci sono anche persone fragili, anziani, senza alternativa. Il Comune ci sta lavorando, per ricollocare chi ha necessità di particolare tutela. Ma è un dato di fatto che esistono casi che invece vanno affrontati diversamente, perché occupano spazi anche grandi senza motivo e potremmo riacquisirli per metterli a disposizione della collettività". L'appartamento di via Catania, composto da più stanze e dotato di terrazza, potrebbe servire all'associazione Banda del Tempo, ospitata in via Goito ma a quanto pare non a suo agio nella struttura.

La mozione Italia Viva-Pd in II municipio

Giovedì 15 dicembre a via Dire Daua una mozione firmata da Marco Dolfi di Italia Viva e da Silvia Aloe del Pd verrà discussa in consiglio e probabilmente approvata. Lo scopo, spiega Dolfi, è proprio quello di sollecitare l'amministrazione municipale a farsi promotrice di un'azione di recupero del bene nei confronti del Comune: "Abbiamo ripreso tutto il lavoro fatto da Casini quand'era assessore alle attività produttive - dichiara - e si ripercorre la storia dell'alloggio. Mi fa piacere che sia stata sottoscritta anche dalla collega del Pd, con la quale stiamo collaborando bene anche su altri aspetti legati al Mercato Italia, come per esempio l'assegnazione agli operatori della gestione del parcheggio sottostante, per anni tenuto senza titolo da una società".