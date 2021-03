Il mercato immobiliare romano alla prova del Covid: valori giù del 1,5 per cento, stop ai B&B

I dati del primo semestre in calo del 1,5 per cento. Una contrazione comunque inferiore rispetto a quella registrata negli anni precedenti. Quasi azzerato il mercato destinato ai turisti. Sono solo alcune fotografie emerse nello speciale dedicato al mercato immobiliare romano elaborato dall'Osservatorio Immobiliare Gruppo Tecnocasa nella prima parte del 2020. Lo speciale è stato dedicato a ogni singola regione italiana, con un focus su ogni provincia. Le analisi condotte dall'Ufficio Studi hanno interessato quasi 5.500 zone per un totale di 100mila dati provenienti dalle 2.300 agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete. Di seguito l'analisi della situazione romana suddivisa per macro aree.

Il centro storico

Il primo semestre del 2020 nelle aree centrali della città ha registrato un ribasso dei valori dell'1,3. Il mercato del Centro storico resta dinamico, anche dopo il lockdown. Le richieste di acquisto e di locazione sono sempre numerose e i venditori sembrano anche più risoluti nell’accettare le proposte dei potenziali acquirenti. Le quotazioni medie risultano comunque invariate rispetto ai primi mesi del 2020. Ad essere cambiato il fatto che si è fermata la domanda legata agli investimenti, ovvero all'acquisto di appartamenti per farci B&B o affittacamere. Anzi. La tendenza va nella direzione opposta: la pandemia ha messo in crisi il turismo e molti appartamenti, prima destinati ad affitti di pochi giorni, sono stati convertiti per affitti tradizionali a canone transitorio o concordato. La dismissione di queste attività sta facendo aumentare anche l'offerta di immobili in affitto con conseguente calo dei canoni. Nessuna difficoltà nell'erogazione dei mutui anche se chi acquista in centro raramente si avvale di un mutuo.

Resta alta la richiesta di immobili di prestigio come a piazza di Spagna dove i prezzi toccano picchi di 14-15mila euro al metro quadro; piazza del Popolo, Pantheon e Ghetto, tra gli 8 e i 9mila; in altre zone come via Tacito e piazza Cavour, Prati o piazza Fiume tra i 5 e i 6mila euro. Ad essere in aumento sono le quotazioni nell'area dell'Esquilino, dove molte abitazioni prima destinate ai turisti ora sono state rivolte al segmento residenziale. Una lieve contrazione delle quotazioni ha interessato il quartiere di corso Trieste, determinato dalla maggiore offerta. Piacciono gli stabili di Coppedè, che toccano punte di 9mila euro al metro quadro mentre nella zona di Villa Torlonia si scende a 7mila.

Roma Sud

Il ribasso più importante dei prezzi è stato registrato nella macroarea di Roma Sud. A soffrire maggiormente sono i quartieri più periferici ma anche l'Eur ha visto una riduzione del numero delle richieste. Fermi gli investitori, sul mercato dell'Eur si muove solo chi è alla ricerca di un'abitazione principale. I valori per un medio usato si aggirano attorno ai 4mila euro. Meno costose le abitazioni nel quartiere Eur Dalmata, attorno ai 3500 euro al metro quadro. Il mercato delle locazioni è invece caratterizzato da un aumento dell'offerta e da un rallentamento delle richieste.

Non si registrano ripercussioni relative all'emergenza sanitaria, invece, nel quartiere di Marconi. Le quotazioni sono rimaste invariate e anche le compravendite. I prezzi del medio usato si attestano su 2500mila euro al metro quadro mentre sul Lungotevere di Pietrapapa arrivano fino a 4500 euro. Non si registrano variazioni nei canoni: in qualche caso si segnala una riduzione temporanea per facilitare gli inquilini che in questi mesi di fermo si sono ritrovati in difficoltà. Servono 600-650 euro al mese per un monolocale; 750-850 per un bilocale e 900-950 per un trilocale.

Villa Ada - Monte Sacro

In discesa, con un calo dell'1,7 per cento, anche i valori immobiliari della macroarea di Villa Ada-Monte Sacro. Qui il calo ha riguardato soprattutto le soluzioni da ristrutturare, con una preferenza invece per le case in buono stato di piccoli tagli. Post lockdown c'è stata una maggiore difficoltà a collocare sul mercato le tipologie prive di spazi esterni. I valori, per soluzioni con affaccio sull'Aniene o sul parco, si attestano attorno ai 3mila euro, che scendono a 2300 euro per le abitazioni da ristrutturare. Per le locazioni resta buona la domanda, soprattutto se si affittano bilocali tra i 650 e i 700 euro al mese.

Monteverde-Aurelio-Gregorio VII

Per la macroarea che comprende Monteverde e l'Aurelio si registra un ridimensionamento dei prezzi dell'1,5 per cento. Ha tenuto invece l'area di Gregorio VII. In generale non si registrano particolari ripercussioni dovute all'emergenza Covid e anche le quotazioni non hanno subito variazioni. Un discorso a parte va fatto per il mercato dei B&B e degli affittacamere, segmento in sofferenza sul quale si registrano chiusure e dismissioni: alcuni imprenditori infatti stanno mettendo in vendita gli immobili utilizzati per queste attività. Attualmente la domanda di acquisto arriva principalmente da famiglie in cerca della prima casa. La zona più richiesta è quella di San Pio V, via Savorelli, Via Bernardini. Qui i valori per abitazioni in buono stato possono andare da 3500 a 4500 euro al metro quadro. Per via Gregorio VII si scende a 3mila euro al metro quadro. Si sale a 5mila euro per piazza Pio XI mentre verso via Aurelia e via Anastasio II i prezzi scendono a 3mila euro al metro quadro. Per quanto riguarda il mercato delle locazioni l’emergenza Covid ha determinato una maggiore attenzione da parte dei proprietari alle credenziali dei potenziali inquilini al fine di minimizzare il rischio di insolvenza. Attualmente il canone di un bilocale si attesta su 600 euro al mese, mentre per i trilocali la spesa sale a 800 euro al mese.

Valori in contrazione anche nelle macroaree di Cassia - Torrevecchia (-1,4%) Policlinico – Pietralata (-1,3%), San Giovanni Roma Est (-0,9%) e Prati – Francia (-0,3%).