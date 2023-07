Partiti i sondaggi geologici: decideranno il futuro del mercato rionale

C’è una trivella sistemata tra i banchi di via Albano. Sta effettuando delle perforazioni molto attese da chi lavora su quella strada. Perché è lì, da anni, si trascina una lunga agonia: quella del mercato rionale di Colli Albani.

I lavori in corso

I lavori sono partiti il 3 luglio e, come ha annunciato l’assessora municipale Antonella di Giacomo, “sono sondaggi geologici, necessari per la realizzazione del nuovo mercato, che andranno avanti per circa quindici giorni”. Due settimane di tempo per conoscere “le caratteristiche geotecniche del sito” e quindi per sapere se sarà possibile effettuare il restyling annunciato e mai partito.

La presenza della metro A

“Sul progetto di riqualificazione del mercato grava una problematica molto seria legata alla presenza della linea A della Metropolitana che passa sottostante la sede del mercato” aveva recentemente ricordato ai residenti, con una lettera, l’assessora municipale al commercio Silvia Pieri. Proprio la presenza della linea metropolitana, ha spinto l’ente di prossimità a richiedere indagini strutturali e geologiche sull’area interessata dall’intervento.

Il progetto di rilancio

Sul mercato rionale di Colli Albani era stato presentato un progetto di restyling che prevedeva la sostituzione dei vecchi banchi con box di nuova generazione, in vetro e con schermi luminosi su cui pubblicizzare i propri prodotti. Sulla scorta di quanto fatto anche con il mercato di Quarto Miglio, la vecchia amministrazione municipale aveva previsto anche un’area giochi ed uno spazio destinato ad ospitare piccoli eventi. L’intervento prevedeva anche la sistemazione di una copertura e di profonde palificazioni che, però, rischiano di intercettare la sottostante linea metropolitana.

L'attesa per gli esiti dei sondaggi

L’opera, nel complesso, era stata anche finanziata con uno stanziamento di 3,5 milioni di euro. Risorse che però sono ora ritenute insufficienti a causa dell’aumento dei prezzi di alcune materie prime, come l’acciaio con cui realizzare la copertura. Un metallo che, aveva spiegato l’assessora Pieri, “dal listino della regione Lazio è cresciuta di oltre il 30%”. Il lievitare dei costi, insieme alle difficoltà legate alla presenza della sottostante linea metropolitana, stanno spingendo l’attuale amministrazione a considerare anche l’ipotesi di un trasferimento. Molto, però, dipenderà dagli esiti dei sondaggi attualmente in corso. “Serviranno anche a Roma Metropolitane, che ci ha fornito anche una planimetria precisa sul tracciato della linea A, ad avere contezza dell'impatto e quindi a fornire, in conferenza dei servizi, il proprio parere” ha spiegato l'assessora ai lavori pubblici Antonella Di Giacomo. Il rilancio del mercato, dopo i fasti degli anni 90, e dopo le fasi di relativo “stallo” vissute nel 2022, è giunto ad un momento chiave.